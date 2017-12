Fiorentina - Il Cagliari si avvicina, Pioli: "Domani è un'occasione da sfruttare"

La Fiorentina fa fatica a segnare, ma nonostante ciò la classifica resta positiva, così come gli ultimi risultati con Napoli e Lazio. La squadra viola, però, deve tornare alla vittoria e la partita contro il Cagliari di domani può esseere l'occasione giusta: "Dobbiamo avere almeno il livello atletico dei nostri avversari, per giocarci le nostre possibilità. Veniamo da partite in cui abbiamo faticato a segnare, ma le occasioni non sono mai mancate. Continuiamo a lavorare per produrre occasioni", dichiara Stefano Pioli in conferenza stampa.

Il tecnico fiorentino prosegue poi parlando del processo di crescita iniziato quest'estate con la rifondazione: "Due cose mi rendono soddisfatto: come lavoriamo in settimana e come approcciamo la partita. Non vogliamo subirle le partite, la mentalità della squadra è quella di proporre e stare in campo con fiducia. Se pensiamo da dove siamo partiti, questo è un salto significativo. La squadra è in crescita, ma la crescita non è terminata. Siamo sulla strada giusta, tanti giocatori però possono fare di più individualmente. Noi adesso siamo in grado di giocarci ogni singola partita. Il campionato è molto equilibrato nella nostra zona di classifica. C’è da spingere, insistere. Ma pensiamo alla partita di domani, che sarà difficile, ma per noi è un’occasione". Già la classifica. La graduatoria per quest'anno non dovrebbe essere una delle priorità della Fiorentina, ma la possibilità di accedere all'Europa League è lì a portata di mano e per questo motivo i giocatori viola devono imparare a vincere anche contro squadre più chiuse del solito: "Dobbiamo insistere su diverse situazioni. Diventa difficile attaccare la profondità quando l’avversario si difende al limite dell’area. Lo spazio però, c’è comunque alle spalle dei difensori. L’importante è che ci siano i movimenti, con il Genoa non abbiamo nemmeno tentato di verticalizzare. Dobbiamo sempre pensare che lo spazio c’è. I trequartisti sono a disposizione, devono farsi trovare pronti".

Pioli poi commenta anche le parole di Andrea Della Valle, che ha dichiarato di non voler tornare a Firenze: "Non voglio commentare le parole di Andrea, posso solo dire che da quello che mi dicono, la sua presenza il giorno prima della partita dava molta carica alla squadra. I giocatori vecchi sono dispiaciuti che questa situazione non si ripeta, mi auguro che possa tornare a sostenerci da vicino il prima possibile. Il nostro obiettivo - continua Pioli - è ricreare entusiasmo intorno alla squadra. Non parlo per riempirmi la bocca, la proprietà è sempre molto vicina a noi. E’ chiaro che sarebbe ancora meglio averli fisicamente vicini. Noi vogliamo essere ambiziosi, questo significa provare a vincere la prossima partita. Poi vedremo dove arriveremo".