La Fiorentina passa a Cagliari, Pioli: "Un peccato aver fatto un solo gol"

PremiumSportHD

Nel secondo anticipo di questa 18siima giornata la Fiorentina ha vinto contro il Cagliari per 1-0. La rete di Babacar ha ridato sorriso ai viola dopo due pareggi di fila.

Soddisfatto Stefano Pioli, il quale ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: "E’ una vittoria importante, e credo assolutamente meritata per come la squadra ha giocato. E’ chiaro che quando crei tanto e poi non concretizzi rischi che le cose si complichino. Però al di là di tutto mi è piaciuto come la squadra è rimasta squadra per 95 minuti, per insistere sulle nostre situazioni e sulle nostre posizioni. Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato per 95 minuti. Vista la prestazione di oggi con un nuovo sistema di gioco, per me significa che non è importante se la squadra gioca con la difesa a 3 o a 4".

"Questa squadra lavora con dei principi di gioco, con compattezza. Inoltre significa che ho anche a disposizione tanti difensori forti, perché Milenkovic e Vitor Hugo hanno dimostrato le loro qualità. Dovevano solamente adattarsi ad allenamenti e concetti diversi. Ma è tutta la squadra che sta lavorando bene in fase difensiva. La squadra è cresciuta molto in compattezza. Avere una squadra compatta e con tanti giocatori in zona palla ci permette di avere tante situazioni. Adesso lo facciamo con più convinzione e con più velocità. Siamo una squadra giovane e che lavora bene, i risultati positivi che stiamo facendo ci stanno dando fiducia. Sono soddisfatto. I miei giocatori ci stanno mettendo tanto, lavorano tutti molto bene in allenamento, e adesso stiamo raccogliendo i frutti del buon lavoro che abbiamo fatto da luglio ad oggi".

Inoltre, oltre all'allenatore della Fiorentina, è intervenuto anche Khouma Babacar, autore del gol decisivo, ai microfoni di a Mediaset Premium: "Questo gol era importante per noi, ci abbiamo lavorato in settimana. Siamo arrivati qua con la mentalità che serviva. Mi pesa entrare spesso dalla panchina ma sono sempre concentrato. Giocare in coppia con Simeone? Mi piacerebbe, ma è il mister che decide".