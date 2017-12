Fiorentina, Pioli e Thereau in vista della trasferta dell'Olimpico

Foto Fiorentina Twitter

"Dovremo giocare un calcio intenso a livello fisico, contro una squadra molto forte tecnicamente e fisicamente come la Lazio che, contro il Crotone, ha fatto riposare alcuni titolari. La Lazio gioca con tanti giocatori offensivi, è una squadra completa: ha presenza sul campo, spessore, qualità e fisicità. Ci sarà da fare una prestazione importante, ma noi ci arriviamo bene".

Stefano Pioli prova a tenere alta la concentrazione, anche nel giorno di Natale, in casa Fiorentina. Il tecnico bolognese vuole proseguire nel momento positivo della sua squadra e, alla vigilia della sfida di Santo Stefano, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ha così parlato della sfida.

GLi ha fatto eco Cyril Thereau, che ai microfoni del TGR Rai Toscana ha così parlato della partita dell'Olimpico: "La Coppa Italia può darci la soddisfazione di squadra per il lavoro che stiamo facendo, magari regalandoci una finale contro la Juve, penso che la gente sarebbe contenta. Con la Lazio non sarà semplice, ma andiamo lì per vincere. Io darò il massimo nel 2018, mi sono posto degli obiettivi che spero di raggiungere, come fare gol importanti e belle partite. Prometto di segnare contro la Juve nel 2018 con la maglia della Fiorentina. Faccio gli auguri a tutti, che sia un ottimo Natale".