Coppa Italia, senti Veretout: "Questo è un appuntamento importante per la Fiorentina"

Questa sera va in scena il primo quarto di finale della Coppa Italia 2017/18 tra Lazio e Fiorentina. Intanto Jordan Veretout ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Equipe nella quale ha spiegato com'è giocare nei giorni di festa visto che lo ha già fatto in Inghilterra: "Sembra un po’ così anche se con l’Aston Villa, abbiamo giocato prima e dopo Natale. Siamo calciatori, siamo qui per giocare e adattarci alle situazioni che ci offre il presente. Questa volta, il ritiro era previsto per la sera del 25 dicembre, dopo un allenamento mattutino. Il Natale con la famiglia è stato davvero breve. Perché la Fiorentina ha questo appuntamento importante”.

In estate il giocatore viola sembrava destinato a rimanere al Saint Etienne, poi però è arrivata la Fiorentina: "Non ho rimpianti per come sono andate le cose, ho stagione super con loro, con alcuni bravi ragazzi e guardo le partite del Saint Etienne il più spesso possibile. Spero che risaliranno presto in classifica, perché mi rende triste vederli in questo posizione e vederli in questa situazione…La fine della stagione scorsa era già stata difficile, poi, quando tutto va storto… ma il Saint Etienne è ancora un grande club e tornerà in alto. Sono vicino ai Verdi (il colore dell’ex squadra in cui giocava Veretout ndr)".