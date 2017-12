Coppa Italia, la Fiorentina eliminata ai quarti. Pioli: "Imprecisi e poco pericolosi"

https://twitter.com/acffiorentina

La Fiorentina ha perso contro la Lazio per 1-0 e viene eliminata dalla Coppa Italia. I biancocelesti hanno conquistato il pass per la semifinale grazie ad un gol di Lulic ad avvio gara.

Stefano Pioli ha commentato la sconfitta ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo siamo stati imprecisi e poco pericolosi, nella ripresa abbiamo fatto la partita, ma senza recuperare lo svantaggio iniziale. Doveva esserci più recupero, nel secondo tempo si è giocato poco. Chiesa? In costruzione faceva l’attac.cante sinistro, ma siamo stati imprecisi in costruzione, non c’era l’intenzione di tenerlo basso. La Lazio ha avuto il merito di approfittare dei nostri errori. Babacar? Quando non riesci a far arrivare palloni puliti e in velocità gli attaccanti vanno in difficoltà. Lo stesso discorso vale per Saponara. La mancanza del secondo tempo è stata non essere veloci negli ultimi venti metri. Badelj? Aveva speso tanto a Cagliari e non aveva recuperato. Volevamo andare avanti, adesso ci butteremo sul campionato. Dragowski il migliore oggi? Avrei preferito non lo fosse (ride, ndr). Ha qualità, sui portieri posso stare tranquillo".