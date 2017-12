Fiorentina - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12.30)

Google Plus

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Fiorentina - Milan, ultima gara di andata di questa Serie A 2017/2018. Fischio di inizio ore 12.30. Restate con noi.

La Fiorentina viene da un buon momento in campionato e sembra essersi ripresa nonostante la sconfitta con la Lazio in Tim Cup. Infatti i viola, nella massima serie italiana, non perdono da inizio novembre.

La squadra di Pioli occupa l'ottavo posto a 26 punti, a +2 rispetto al Milan. Per quanto concerne la formazione, Gaspar non ci sarà a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro, Il tecnico della Fiorentina conferma la difesa a tre.

Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì, il Milan è atteso da un banco di prova molto importante, se non addirittura decisivo. Gli uomini di Gattuso hanno la necessità di confermare quello che si è visto in campo contro i neroazzurri.

I rossoneri recuperano Gigio Donnarumma, Borini viene preferito a Calha a sinistra. Davanti alla difesa ci sarà Montolivo e non Biglia.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Pioli: "Scontro diretto? No, è ancora presto: non solo perché siamo a fine girone d'andata ma perché per il sesto posto ci sono tantissime squadre impegnate. Noi abbiamo fatto il nostro percorso, siamo arrivati un po' lunghi nella costruzione della squadra ma poi siamo cresciuti. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare".

Gattuso: "Noi abbiamo fatto una buonissima partita con l'Atalanta, abbiamo sofferto pochissimo degli errori. Abbiamo commesso degli errori anche nel derby, a tratti siamo stati sfortunati. Ciò che mi è piaciuto è stato lo spirito, abbiamo corso per 120 minuti tenendo bene il campo".

I CONVOCATI

Fiorentina

Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Gabriel

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA a (3-5-2): Sportiello; Pezzella (Milenkovic, Laurini), Astori, Vitor Hugo; Chiesa, Veretout, Badel, Benassi, Biraghi; Simeone, Thereau.

Indisponibili: Gaspar

Squalificati:

MILAN (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini.

Indisponibili: Conti, Abate, Storari, Kalinic

Squalificati:

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La vittoria in Serie A in casa della Fiorentina manca da tre stagioni per i rossoneri.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incontri interni contro il Milan in A

