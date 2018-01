Fiorentina, Pioli presenta la partita contro il Bologna

https://twitter.com/acffiorentina

Stefano Pioli ha presentato la sfida contro il Bologna in programma domani sera al Franchi.

L'allenatore ha parlato poi del suo passato sulla panchina rossoblu: "Bologna mi ha aiutato ad iniziare questo mio percorso e il diesse Cinquini mi ha dato una grande chance nel settore giovanile, per me è stata una palestra importante ma ora penso solo al presente. Non la vivo come una partita diversa dalle altre, la vivo come una gara importante per la mia squadra".

Una Fiorentina, almeno, fuori dalle prime sei: "Sulla carta è così, queste sei squadre sono superiori ma questo non vuol dire che arriveranno prima di noi. La squadra sta lavorando con grande dedizione e disponibilità, dobbiamo avere l’ambizione di provare a vincere ogni partita e poi alla fine vedremo dove siamo arrivati. Se c'è pressione? Era molto più difficile lavorare in un ambiente depresso, se c’è entusiasmo e positività tra i tifosi non può che farci bene. Molti miei colleghi dicono che non bisogna sognare, io penso sia sbagliato. Da bambino sognavo di fare il calciatore e poi l’allenatore, mi sono rimboccato le maniche per raggiungerlo e ho avuto la fortuna di raggiungerlo. E’ giusto anche per i miei giocatori provare a sognare, perchè aiuta ad essere ambiziosi, sapendo che per raggiungere qualcosa bisogna lavorare sodo. L’entusiasmo intorno a noi può essere solo positivo. Un giocatore a fine partita domenica mi ha detto che si era divertito in campo, eppure siamo stati la squadra che ha corso più di tutti, questo è importanti".

Ancora sulla gara di domani: "Squadra che vince non si cambia? I detti sono la saggezza dei popoli, però si pensa sempre a migliorare la squadra. Quello che ho visto fino a oggi è positivo, siamo sulla strada giusta. La gara di Verona è passata, ora dobbiamo concentrarci su un avversario che ha fatto bene con il Napoli e che ha giocatori offensivi di qualità come Verdi e Di Francesco a cui dovremo fare attenzione".

In chiusura Pioli ha fatto il punto sulla situazione dei suoi giocatori: "Laurini ed Eysseric sono in buone condizioni, Valentin si è ripreso bene ed è a disposizione per domani. Laurini non è arrivato in condizioni ottimali perchè non aveva lavorato completamente con la sua ex squadra nelle ultime due settimane. Amichevole benefica col Livorno? Non ho notizie, ma se possiamo aiutare ci faremo trovare pronti".