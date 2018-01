Serie A: fattore argentino al Franchi, Icardi e Simeone scrivono l'1-1

Partita molto bella e divertente quella del Franchi offerta da Fiorentina ed Inter, soprattutto grazie ai viola, che sono apparsi in una forma fisica smagliante. L'Inter ha mostrato nuovamente una gran solidità difensiva, respingendo al meglio per novanta minuti tutti gli attacchi dei viola, cadendo solo nel recupero grazie al gol di Simeone, che ha pareggiato i conti con la rete di Icardi arrivata nel primo quarto d'ora del secondo tempo. La gara ha evidenziato ancora una volta i limiti tecnici dei milanesi, incapaci di trovare gli spazi giusti se non in contropiede o con qualche azione personale di Cancelo, il migliore dei suoi assieme ad Handanovic. Miracoloso lo sloveno in un paio di interventi, idem per Sportiello. Ausilio e Sabatini dovranno intervenire sul mercato, perchè questa rosa non può dare sicurezze riguardo al quarto posto. La Fiorentina invece continua a risorgere dalle proprie ceneri del mercato estivo. Pioli ha saputo dare con il tempo un'identità ai gigliati, facendo esplodere definitivamente il talento di Chiesa e Simeone.

Cancelo, Joao Mario e Biraghi | TWITTER @acffiorentina

PRIMO TEMPO

Subito occasione da rete al secondo minuto per la Fiorentina: cross di Veretout su punizione dalla sinistra, spizzata di Astori e tocco di coscia di Simeone che però finisce a lato. Poco dopo altra occasione per la Fiorentina, stavolta in contropiede con Simeone che sguscia dietro Ranocchia e la mette dentro permettendo il tiro di Chiesa, fuori. Nono minuto, ancora Fiorentina: Biraghi macina metri sulla fascia, poi la poggia a Veretout che con il suo destro trova la testa di Simeone; il Cholito gira bene, ma senza trovare lo specchio della porta di Handanovic. E' sempre la viola a costruire occasioni da rete, stavolta sfiorando il gol con Thereau, che riceva da destra da Chiesa, complice anche un intervento errato di Ranocchia, il suo tiro poi è troppo alto. Risponde l'Inter al minuto 17, con Perisic che rientra dalla sinistra e appoggia orizzontalmente per Gagliardini, il destro del 5 nerazzurro è potente, ma troppo centrale, para Sportiello. Doppia occasione su tiro-cross per l'Inter: prima Perisic che la mette dentro puntando la porta con Sportiello costretto a rifugiarsi in angolo, poi sullo stesso angolo Cancelo va praticamente a tirare e il portiere viola deve respingere nuovamente in corner. Le due squadre continuano ad attaccare e ad avere occasioni sino alla fine del primo tempo, condito anche da due minuti di recupero concessi da Valeri, le conclusioni però non sono mai abbastanza pericolose da impensierire l'avversaria. Meglio la Fiorentina, con l'Inter però salita di tono nei minuti finali.

Gagliardini e Benassi | Twitter @inter

SECONDO TEMPO

La prima occasione nella seconda frazione di gioco è per Chiesa, che calcia potente con il mancino da fuori area, non trovando la porta. Passa però in vantaggio l'Inter, nonostante la Fiorentina abbia giocato meglio: cross su punizione da destra, Icardi prende il tempo a tutti inserendosi da dietro e incornando di testa, Sportiello para, ma sulla ribattuta lo stesso Icardi ribadisce in rete. La Fiorentina sfiora subito il pareggio con un mancino bellissimo dell'ex Biraghi su punizione, sul quale Handanovic deve volare da palo a palo per togliere la palla dall'incrocio dei pali. Al ventottesimo Badelj si divora un gol clamoroso, cross nel mezzo che lo trova completamente da solo, ma impatta male di testa e la sfera termina a lato della porta di Handanovic. Ancora la Fiorentina un minuto dopo, i viola non ne vogliono sapere di arrendersi: sventagliata di Eysseric da lato a lato, Chiesa fa uno stop fenomenale per rientrare sul mancino e calciare colpendo l'esterno della rete. L'Inter però è viva e lo dimostra: Perisic come un carrarmato va via di forza sulla fascia sinistra, poi disegna un lob fantastico per Borja Valero sul secondo palo, lo spagnolo tutto da solo va a staccare di testa e non trova la porta per questione di centimetri. Si ribalta subito l'azione, Veretout crossa e Babacar compie un gesto tecnico di rara bellezza, stop di petto e rovesciata che Handanvoci deve togliere da sotto la traversa, facendo un'altra parata fondamentale. Sul calcio d'angolo ancora Babacar sul secondo palo prova con il destro che viene però deviato in corner. All'87esimo l'Inter in contropiede sfiora di nuovo il raddoppio: tacco di Perisic per Borja Valero che prende e cambia tutto verso Icardi, l'argentino dà un filtrante perfetto per Candreva, che salta anche Sportiello, ma poi da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Arriva al novantesimo il pareggio della Fiorentina: Eysseric da dentro l'area di rigore mostra grande altruismo appoggiando a Simeone che con il destro la scarica dentro, Handanovic impotente.

Il finale di gara è infuocato, la Fiorentina ha un paio di occasioni per entrare in area ma non riesce a concretizzare, mentre l'Inter sfiora due volte il gol, prima con un bolide dalla distanza di Candreva, poi con un colpo di testa di Icardi. Finisce 1-1 al Franchi fra Fiorentina Inter, partita che ha sicuramente divertito gli spettatori, molto bene i viola, ancora in affanno i nerazzurri.