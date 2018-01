Fiorentina-Inter 1-1, Pioli: "Rammarico per le occasioni non concretizzate"

la delusione di pioli per il mancato successo contro l'Inter (fonte foto Twitter Fiorentina)

Pareggio in zona Cesarini per la Fiorentina che conquista un punto meritato contro l'Inter. Al "Franchi" termina 1-1 con i nerazzurri che sbloccano a sorpresa il match al 55' grazie al gol numero 18 in campionato di Mauro Icardi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel forcing finale viola, arriva la rete del meritato pareggio del solito Giovanni Simeone che sfrutta l'assist di Eysseric per trafiggere Handanovic con un potente sinistro.

Nel post gara Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Premium Sport la partita rammaricandosi per le diverse occasioni avute dalla Fiorentina ma non concretizzate.

"Essere qui a rimpiangere due pareggi contro Milan e Inter dove potevamo vincere era difficile aspettarselo. La squadra stasera ha prodotto un buon gioco subendo un gol nel nostro momento migliore sull'unico errore difensivo commesso. Dobbiamo migliorare nella fase di finalizzazione, essere più cattivi sotto porta. Potevamo vincere la partita ma contro avversari così forti dobbiamo segnare nelle occasioni che ci capitano".

Una Fiorentina ultra offensiva nel finale con tanti attaccanti schierati da Pioli che però evidenzia anche i limiti di tale sistema di gioco: "Credo che sia difficile partire dall'inizio con un'atteggiamento così offensivo, anche perchè abbiamo concesso delle occasioni in contropiede. Ma in generale sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi e delle diverse occasioni create, non finalizzate, contro una grande squadra".

In particolare intriga la coppia offensiva formata da Babacar e Simeone: "Loro possono giocare insieme ma il centrocampo a tre ci dà più equilibrio e dobbiamo continuare così. Questa sera infatti ho visto una squadra completa e ordinata, poi possono capitare occasioni in cui possiamo giocare con Babacar e Simeone insieme in attacco, ad esempio quando siamo in svantaggio come stasera".

Guardando la classifica l'obiettivo potrebbe essere l'Europa League ma Pioli predica calma: ”L'obiettivo che abbiamo è quello di pensare di partita in partita. Non siamo superiori alle altre che lottano per l'Europa ma non siamo neanche inferiori. Oggi c'è comunque una notizia buona: abbiamo un punto in più rispetto al girone d'andata".