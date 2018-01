Fiorentina: freme il mercato, piace Capoue del Watford

Source photo: profilo Twitter Fiorentina

Mentre i calciatori si riposano dopo l'ottimo pareggio contro l'Inter, continua sottotraccia il lavoro dei dirigenti della Fiorentina, a caccia dei profili giusti per rinforzare una rosa talentuosa ma manchevole di qualche tassello per puntare decisamente alle posizioni nobili della classifica. In ottica cessioni, il primo nome sulla lista dei partenti sarebbe quello di Maxi Olivera, che non ha mai trovato seriamente spazio in questa prima parte di stagione. Tecnicamente dotato di ottima corsa, l'uruguayano ha sempre peccato in difesa, difetto che non gli ha mai permesso di giocarsi le proprie chances in viola. Su di lui è forte il Cagliari, la trattativa potrebbe concludere celermente con la fumata bianca.

Tra i calciatori che invece potrebbero giungere sotto la Fiesole, è forte il nome di Etienne Capoue, esperto mediano attualmente in forza al Watford e fortemente voluto anche dal Torino di Walter Mazzarri, che lo ha allenato proprio durante la sua esperienza sulla panchina del club inglese di patron Pozzo. Calciatore ormai navigato, il francese darebbe una grande mano alla mediana viola e consentirebbe a Corvino di tamponare in ottica di una possibile cessione di Milan Badelj. Con Capoue si potrebbe, poi, pensare anche a cedere uno tra Cristoforo e Sanchez, poco impiegati dall'ex tecnico di Inter e Lazio.

Menzione particolare merita invece la situazione di Hagi jr, calciatore rumeno figlio d'arte ed etichettato qualche anno fa come uno dei talenti più forti in circolazione. Le belle parole spese per lui non si sono però tramutate in realtà ed il classe '98 è sempre più scivolato nelle retrovie, disputando un minutaggio scarso ed alternandosi tra tribune in prima rosa e prestazioni eccellenti in Primavera. Troppo poco, per la Fiorentina, che starebbe addirittura pensando alla cessione del gioiellino rumeno, valutando l'offerta di 2 milioni fatta pervenire dal Viitorul, decisa a riprendersi il proprio talentino dopo averlo venduto proprio ai toscani per una cifra intorno al milione di euro.