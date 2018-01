Fiorentina: Corvino "promuove" Soucek, Sanchez verso la Spagna

source photo: profilo Twitter FC Internazionale

La Fiorentina ha individuato il sostituto di Carlos Sanchez. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla città toscana, Pantaleo Corvino avrebbe decisamente accelerato per il giovane mediano dello Slavia Praga Tomas Soucek, diventato una bella realtà del campionato ceco. Mediano naturale, il classe '95 potrebbe occupare, all'occorrenza, le posizioni di difensore centrale e centrocampista. Un profilo adatto, un calciatore giovane che, al fianco di Milan Badelj, potrebbe crescere lentamente e raccoglierne l'eredità.

Prima di tentare la decisiva controffensiva, la Fiorentina dovrà però capire come piazzare proprio Carlos Sanchez, dichiaratamente sul mercato e pronto a cambiare aria per rilanciarsi dopo una parentesi altalenante in maglia viola. Sul mediano, pare essere forte il Getafe, club spagnolo che ha messo nel mirino anche Ciciretti del Benevento. Secondo quanto riportato da Marca, il Getafe vorrebbe ingolosire la viola con un'offerta importante, decisa a separarsi dal classe '86.

Mentre la dirigenza continua a lavorare sul mercato, Stefano Pioli sta pian piano avvicinando i suoi alla delicatissima sfida contro la Sampdoria, vero e proprio incrocio vitale per capire fin dove ci si può spingere in questa stagione. Tra i calciatori chiamati a fare ancora bene, Cyril Therau, calciatore che comunque ha fatto vedere ottime cose. Di lui ha parlato benissimo De Canio, che a Firenze Viola ha esaltato le doti del francese: "Thereau è sempre stato un giocatore solare e generoso, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Forse non avverte neanche lui questo momento difficile, visto che dà tutto per i compagni. In ogni caso si tratta di un giocatore di qualità e presto i tifosi viola potranno tornare ad ammirare il vero Thereau".