Fiorentina: le ultime in vista della Sampdoria

Source photo: profilo twitter ACF Fiorentina

Sessione di allenamento a porte chiuse, per la Fiorentina di Stefano Pioli. In vista della delicata sfida in casa della Sampdoria, infatti, l'ex tecnico di Lazio ed Inter sta cercando di preparare i suoi tenendo alta la concentrazione e testando varie soluzioni tattiche per sopperire all'assenza degli squalificati Davide Astori e Jordan Veretout. Diretta concorrente per un posto in Europa League, la doria ha già vinto uno scontro diretto in questa stagione, "matando" i viola all'andata per 1-2, quando Caprari e Quagliarella impacchettarono il colpo gobbo e resero di fatto vano la rete di Milan Badelj. Statisticamente, a Genova, la Fiorentina ha vinto solo 12 volte, esattamente la metà dei match vinti dai blucerchiati. 22, invece, i pareggi.

Per conquistare i tre punti, Pioli dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-3, modulo in cui resterà vivo fino all'ultimo il ballottaggio tra Cyril Thereau e Gil Dias, senza dimenticare Valentin Eysseric. Davanti a Sportiello, difesa a quattro formata da Laurini, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. Nella zona mediana del campo, invece, Milan Badelj, affiancato da Marco Benassi e Carlos Sanchez, che potrebbe soffiare una maglia a Saponara. Con l'ex Empoli, il modulo potrebbe però mutare in 4-2-3-1 la propria disposizione tattica. Completerà il tridente offensivo, Giovanni Simeone, incaricato di trascinare definitivamente i suoi a suon di goal.

Nella sfida di domenica, grande attenzione sarà rivolta al difensore centrale Vitor Hugo, chiamato a sostituire lo squalificato Astori. Non la miglior partita, per il centrale, che in Italia sta lentamente trovando la propria dimensione. Contro Quagliarella e Zapata, attaccanti esperti e rodati nel nostro campionato. Autori di ben 36 reti in due, di cui ventidue in casa, i doriani avranno sicuramente ringraziato la buona sorte per la squalifica di Astori ma non dovranno sottovalutare l'ex calciatore del Palmeiras, che sta sempre più integrandosi in Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA:

Sportiello; Laurini, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Sanchez; Gil Dias, Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli.