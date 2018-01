Fiorentina: cosa c'è che non va?

Che dire, di questa Fiorentina, una squadra profondamente altalenante ed al centro di un momento sportivo tutt'altro che positivo. Dopo i segnali promettenti visti nella parte centrale di girone d'andata, i ragazzi di Pioli non sono riusciti a confermarsi, abbassando il livello delle proprie prestazioni e perdendo molti punti in ottica Europa League, obiettivo reale anche se non troppo dichiarato ad inizio stagione. Contro la Sampdoria, i toscani hanno davvero subito lo stra-potere tecnico dei diretti avversari, mettendo in luce numerosi problemi lungi dall'essere risolti.

Al di là dell'inspiegabile permeabilità difensiva vista a causa degli errori singoli di German Pezzella, è l'attacco a preoccupare Stefano Pioli. Sia che la disposizione tattica a tre che quello a due visto contro la Sampdoria non ha portato in dote goal e spettacolo, situazione che sta seriamente preoccupando l'ex tecnico dell'Inter. Il solo Federico Chiesa, poi, non può sempre togliere le castagne dal fuoco ai suoi compagni, così come Thereau non è più quell'asse capace di polarizzare intorno a sé la manovra del gioco viola. Come se non bastasse, poi, il francese ha subito una brutta botta alla costola e difficilmente recupererà per il Bologna.

Tra i vari calciatori che stanno deludendo le aspettative, che non sta ripetendo le giocate viste in Francia con la maglia del Nizza. Dopo un intero girone di andata, il pubblico viola sta infatti spazientendosi, chiedendosi se non fosse ora di promuovere Riccardo Saponara al ruolo di titolare. Reduce da un periodo tutt'altro che positivo a causa di alcuni stop fisici, l'ex Empoli è però ora pronto a prendersi la viola sulle spalle: i tifosi lo sperano e lui non può più lasciarsi scappare treni preziosi.