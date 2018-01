Fiorentina, Pioli presenta la gara con il Verona - Fiorentina Twitter

Non un periodo facile, almeno in termini di risultati, per la Fiorentina. Nel week-end in archivio, sconfitta rotonda in Liguria - 3-1 per la Samp - in precedenza due pareggi. Obiettivo vittoria quindi, al Franchi sbarca un Verona a caccia di punti salvezza. Pioli presenta, nella consueta conferenza stampa, la gara, in programma domani alle 15. Il tecnico sottolinea il recente cammino in difetto e sprona il gruppo.

"Dobbiamo avere grande motivazione perchè è troppo tempo che non vinciamo. Malgrado, a parte domenica scorsa, abbiamo sempre fatto buone prestazioni"

Si passa poi a un discorso tecnico, sotto la lente d'ingrandimento la posizione di Chiesa. Pioli colloca il giovane talento viola sull'esterno, lì dove il ragazzo può sfruttare la sua dirompente fisicità. Rimandato il dirottamento alle spalle di una punta di ruolo.

"Chiesa seconda punta accanto a Simeone o Babacar? Secondo me è meglio in fascia con l'inserimento verso dentro, in questa fase. Senza dare troppi riferimenti. Quando amplierà il suo bagaglio tecnico, potrà fare anche altri movimenti"

Chiusura dedicata agli errori commessi nella scorsa giornata. Una Fiorentina imprecisa dal punto di vista tattico, colpita a più riprese dalla Sampdoria. Distanze errate, questo il problema. Pioli tende poi la mano alla società, un rapporto di fiducia aldilà di un mercato al momento in stallo.

"I giocatori stanno lavorando bene, con attenzione e concentrazione. A Genova poco compatti, e distanze sbagliate: questo ci ha reso vulnerabili. Sento la proprietà spesso e avverto il loro supporto e la loro vicinanza"

Fonte dichiarazioni Fiorentina Twitter