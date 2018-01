Fiorentina-Verona: tempo del riscatto viola? - Fiorentina Twitter

La viola e l'Hellas Verona si affronteranno al Franchi in un match tra due squadre in crisi di risultati, anche se in posizioni di classifica differenti. I ragazzi di Pioli non vincono da un mese, ultima gioia il 22 Dicembre con il Cagliari, e non segnano più di un gol dal match con la Sampdoria di Coppa Italia di metà Dicembre; se l'attacco latita, non va meglio alla difesa che nelle ultime quattro partite ha incassato addirittura sei gol.

In casa scaligera la situazione non è certamente delle più rosee; ai veneti la vittoria manca dal 17 Dicembre ( 3-0 al Milan) e nelle ultime quattro partite di campionato non hanno raccolto nessun punto. I veronesi hanno segnato solo un gol nelle quattro sconfitte sopracitate, ne hanno però incassati ben 12; c'è da dire che due dei quattro match in questione sono stati contro il Napoli e la Juventus.

Nell'ultimo turno i toscani hanno perso 3-1 a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo, l'Hellas invece ha perso 3-0 uno scontro salvezza chiave contro il Crotone. Alla luce di ciò sicuramente le due squadre vorranno riscattarsi.

All’andata fu goleada al Bentegodi, con la Fiorentina che prevalse sui padroni di casa con un devastante 0-5 grazie alle reti di Simeone, Théréau, Astori, Veretout e Dias. L’ultima sfida al Franchi fu nel campionato 2015-2016 e terminò 1-1, in virtù delle reti di Zárate e Pisano. L’anno prima erano stati i gialloblù a ottenere i 3 punti grazie a un gol di Obbadi all’ultimo minuto. In 27 incontri al Franchi la Fiorentina ha vinto 14 volte e ha perso solamente in cinque occasioni.

La Fiorentina torna ad avere a disposizione Astori per la difesa e Veretout a centrocampo; è stato convocato anche Thereau che punta alla maglia da titolare, anche se Eysseric è in agguato. La formazione di Pioli dovrebbe essere un 4-3-3 con Sportiello, Laurini favorito su Hugo, Astori, Pezzella e Biraghi in difesa; centrocampo con Veretout, Badelj e Benassi. In attacco spazio a Simeone, Chiesa e uno tra Thereau e Eysseric.

Il Verona ha Zuculini squalificato e Cerci alle prese con fastidi muscolari; alla luce di ciò si giocherà la carta del 4-3-3 con Nicolas, Ferrari, Caracciolo, Heurtraux e Faras in difesa; centrocampo con Buchel, Romulo e Valoti. In attacco giocheranno verosimilmente Ryder Matos, Verde e Petkovic. I dubbi riguardano soprattutto Verde e Petkovic che rischiano il posto a vantaggio di Kean e Fossati; quest'ultimo sembra lontano dall'entrare nell'undici titolare ma qualora dovesse farcela la squadra passerebbe a schierarsi con il 4-4-1-1.