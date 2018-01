UFFICIALE: la Fiorentina acquista il centrocampista Bryan Dabo

Fonte: Twitter Saint-Etienne

La Fiorentina batte un colpo, il primo in questo calciomercato di gennaio. Ha acquistato dai francesi del Saint-Etienne il centrocampista classe 1992 Bryan Dabo. Il costo del cartellino è abbastanza contenuto, in quanto la dirigenza Viola ha sborsato appena 3 milioni di euro per farlo suo a titolo definitivo. Per il neo calciatore fiorentino un contratto fino al giugno 2021.

In crisi di gioco e di risultati, Dabo è chiamato a rinforzare il centrocampo della squadra di Stefano Pioli, apparso in gravi difficoltà nell'ultima uscita, la brutta e pesante sconfitta patita al 'Franchi' dal Verona (1-4). Andrà a rimpolpare un reparto con poche alternative: Veretout, Badelj e Benassi i più utilizzati, in questa prima metà di campionato. Dietro di loro, il nulla. Dopo l'arrivo in estate di Veretout, Eysseric, Thereau e Laurini, Dabo porta a cinque il numero di calciatori francesi della rosa viola, aumentando la 'colonia transalpina' nel capoluogo toscano.

Sul sito internet ufficiale del club arriva anche il comunicato, puntuale, che annuncia le visite mediche di Dabo. "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche".