Fiorentina, colpo last-minute: arriva Falcinelli, Babacar va al Sassuolo

Diego Falcinelli in azione con la maglia del Sassuolo. | Fiorentina Twitter

È iniziato col botto l'ultimo giorno del calciomercato in Serie A. All'improvviso, nella notte, è stata infatti concepita una trattativa inattesa: uno scambio di centravanti fra Fiorentina e Sassuolo, che porterà Diego Falcinelli in viola ed invece Khouma el Babacar in Emilia, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Due operazioni separate, ma che dovrebbero muoversi su un'ordine di cifre molto simile: il senegalese andrà alla corte di Beppe Iachini a titolo definitivo, per 10 milioni di euro, alla ricerca di quella continuità che gli è storicamente mancata nell'attuale squadra, con cui ha comunque però racimolato 128 presenze e 39 gol, un bottino non male. Per quello che riguarda invece l'italiano, lui per i prossimi sei mesi vestirà la maglia gigliata in prestito, ma verrà inserita una clausola per un diritto di riscatto che poi Corvino, a giugno, potrà decidere se esercitare; anche qui, ci muoviamo nell'ambito della decina di milioni di euro totali, ma le cifre in questo caso non sono ancora state accertate. Non abbiamo ancora notizie per quello che riguarda i contratti che i due calciatori firmeranno con le nuove squadre: anche sotto questo aspetto, verrà probabilmente fatta chiarezza più avanti, solo fra un po'.

A meno di 12 ore dal gong finale di questa sessione di mercato, adesso, ci sarà molta frenesia per la chiusura di questa trattativa: l'ufficialità è attesa fra non molto. In ogni caso si tratta di un affare che potrebbe rendere felici tutte le parti in causa: Babacar non aveva trovato un buon feeling in questa stagione col tecnico Stefano Pioli ed avrà la possibilità di giocare di più, mentre Falcinelli potrà lottare per il posto in un contesto sicuramente più competitivo dopo tre mesi con più luci che ombre in Romagna. Aspettiamo novità nelle prossime ore: lo scambio fra centravanti, però, sembra già alle ultime battute.