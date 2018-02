Fiorentina, il nuovo arrivato Falcinelli giura: "Suderò sempre la maglia"

Fonte: ACF Fiorentina profilo ufficiale Twitter

Diego Falcinelli è il nuovo attaccante della Fiorentina, arrivato nel capoluogo toscano in seguito allo scambio che ha visto interessato anche El Khouma Babacar, il quale ha compiuto il percorso inverso. L'attaccante umbro è stato presentato questo pomeriggio agli organi di informazione. Queste le sue prime parole in Viola:"Sono molto contento di essere qui, ho vissuto una prima parte di stagione non eccezionale. Al Sassuolo ho incontrato qualche difficoltà, sia sotto il profilo personale che di squadra. Pensavamo di fare un altro tipo di campionato, ed invece non ce l'abbiamo fatta. Voglio giocarmi questa opportunità, sono molto orgoglioso si trovare una piazza così importante e gloriosa".

Non ci ha pensato due volte Falcinelli, gasato dall'idea di poter indossare la casacca della Fiorentina, una società ricca di storia: "La Fiorentina non si può non accettare, per me è l’occasione della vita. Essere in un top club è quello che volevo, ora mi dovrò giocare le mie occasioni. Potrò sbagliare qualche stop o qualche gol, ma posso assicurare che la mia maglia sarà sempre sudata". Nel pieno di un processo di ricostruzione, la squadra di Stefano Pioli ha cambiato pelle la scorsa estate, ringiovanendo la rosa e mantenendo un profilo più basso. La caccia all'Europa è comunque aperta: "Qui ci sono tanti giovani molto forti, quando ci ho giocato contro mi hanno sorpreso in positivo, mi hanno impressionato per fisicità e qualità, è un anno di ripartenza con tanti giocatori nuovi".

Ora, l'obiettivo è quello di inserirsi il più presto possibile in questa nuova realtà: "Sicuramente lo farò in tempi brevi e poi tutto sarà in discesa. Sono convinto di poter far bene e la squadra migliorerà. Possiamo ambire a fare qualcosa di grande, penso che ci siano davvero poche squadre con la qualità della Fiorentina". L'11, il numero di maglia. L'ex centravanti del Crotone e del Sassuolo spiega il perchè di questa scelta: "Lo scorso anno mi ha portato fortuna, qui era libero e quindi ho optato per riprenderlo".