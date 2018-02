Fiorentina: la rosa si prepara al Bologna con l'obbligo di svoltare

Source photo: profilo Twitter Fiorentina

La Fiorentina deve fare i conti con se stessa. Dopo una prima parte di stagione particolarmente altalenante, infatti, la Viola non può più sbagliare, conscia di dover lottare fino alla fine per un posto in Europa League, obiettivo non dichiarato dalla società ma comunque fortemente voluto dai tifosi toscani. In casa del Bologna, infatti, i ragazzi di Stefano Pioli dovranno necessariamente conquistare i tre punti, trovandosi però di fronte una rosa tosta e tutt'altro che facile da superare. Secondo le ultime di formazione, L'ex tecnico dell'Inter dovrebbe schierare i suoi con il rodato 4-3-3, modulo sempre più incline al tasso tecnico viola.

Davanti al confermatissimo portiere Marco Sportiello, i centrali dovrebbero essere Vitor Hugo, comunque in ballottaggio con Milenkovic vista la squalifica di German Pezzella, ed Astori. Nella zona mediana del campo, nessun problema per il croato Milan Badelj, affiancato da Marco Benassi e Jordan Veretout. Confermato al centro del tridente Giovanni Simeone, che dovrà cambiare decisamente passo per non essere insidiato dal neo-acquisto Diego Falcinelli. Ai lati dell'ex attaccante del Genoa, inoltre, Thereau e Federico Chiesa. Non è da escludere comunque la presenza di uno tra Gil Dias e Saponara viste le non perfette prestazioni dell'ex Udinese. Completerebbero l'undici di Pioli, Laurini e Biraghi.

Mentre la rosa si prepara, Pantaleo Corvino ha parlato del calciomercato viola e dell'attuale momento societario. Non esente da critiche, il dirigente viola ha infatti forse rivoluzionato eccessivamente la rosa in estate, non ritoccandola durante il mese invernale di calciomercato. Forse troppo drastico anche a causa della voglia di andar via di atleti come Bernardeschi e Kalinic, Corvino si è ritrovato a costruire una rosa con poche certezze, scommettendo anche su calciatori che stanno deludendo le attese. Vedremo se la prossima fase di stagione promuoverà il lavoro del dirigente viola, con buona pace di Pioli e della tifoseria toscana.