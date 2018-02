Fiorentina, parla Chiesa: "Juve squadra di livello internazionale, daremo tutto"

Fonte foto: Twitter Fiorentina

Venerdì 9 febbraio si giocherà Fiorentina-Juventus, sfida che aprirà la ventiquattresima giornata di Serie A. Un incontro storicamente mai banale e che avrà tra i protagonisti Federico Chiesa. Il talento Viola ha deciso il match contro il Bologna grazie a un gol, adesso c'è da fare i conti con i bianconeri: "Fermare la Juventus? Sarà una partita complicata, bisognerà essere bravi sia davanti che in difesa", dice Chiesa nell'intervista concessa a Premium Sport. "La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi. Sicuramente daremo il 100% per la città e per la maglia".

La Fiorentina, dopo la clamorosa sconfitta casalinga col Verona, ha reagito subito vincendo in quel di Bologna: "Quella al Dall'Ara è stata una vittoria importante, afferma il numero 25, perché ci ha dato una spinta maggiore per la prossima sfida: ora siamo più pronti per affrontare la Juve rispetto alla scorsa settimana, dopo la brutta sconfitta con l'Hellas Verona. Nel gol di Bologna c'era dentro più rabbia o più follia? Più che per il gol ero contento per la vittoria della squadra, perché venivamo da una settimana molto difficile. Sentivamo molto la gara, infatti siamo andati a esultare tutti sotto la curva perché volevamo rifarci dopo la sconfitta in casa".

Infine una battuta sull'incontro della squadra con i fratelli Della Valle avvenuto il 3 febbraio: "Cosa ci ha dato l’incontro con i Della Valle? È stato bellissimo, ci ha dimostrato che la società è sempre vicina a noi ed è stato fondamentale per affrontare la gara col Bologna".