Fiorentina: la grande chance di Bruno Gaspar

L'infortunio di Vincent Laurini ha creato un bel problema, a Stefano Pioli, che dovrà affrontare il delicatissimo match contro la Juventus senza il suo terzino destro titolare. Per ovviare allo spinoso problema, ll'attuale tecnico della Fiorentina dovrebbe lanciare nella mischia Bruno Gaspar nella sfida contro la Juventus, terzino destro naturale che ha spesso preso il posto dell'ex Empoli nello scacchiere tattico disegnato da Stefano Pioli. Molto propositivo in fase offensiva, il portoghese ha spesso però difettato in difesa, condizione che lo ha relegato al ruolo di riserva del più rodato Laurini.

Senza quest'ultimo, l'ex Vitoria Guimaraes è chiamato però alla prova del nove, impedendo ad Alex Sandro e Mario Mandzukic di offendere sul loro aut. Un compito affatto facile, considerando l'abilità dei calciatori a disposizione dei bianconeri. Dato per certo l'utilizzo di Gaspar, provato anche stamani, c'è da capire poi il modo con cui Pioli sceglierà di scendere in campo, considerate appunto le disattenzioni difensive di cui il portoghese si è reso testimone, come detto prima. L'ex tecnico della Lazio ha infatti provato la retroguardia a quattro, non è da escludere comunque un 3-5-2 che darebbe più copertura dietro e permetterebbe a Gaspar qualche galoppata in avanti.

Dando comunque per certo il 4-3-3, la viola dovrebbe scendere in campo con Sportiello in porta, protetto da Gaspar, Pezzella, Astori e Biraghi in difesa. Nella zona offensiva del campo, Simeone non dovrebbe avere problemi, affiancato da Federico Chiesa e Gil Dias. Se Pioli volesse invece un calciatore con caratteristiche meno offensive, partirebbe titolare Cyril Thereau. In mezzo, ai lati di Badelj, Benassi e Veretout. Se di 3-5-2 dovesse trattarsi, sarebbe Gil Dias ad accomodarsi in panchina, con Chiesa spostato vicino a Simeone. Nessun cambio nemmeno negli altri ruoli, dove Milenkovic si aggiungerebbe ai tre dietro.