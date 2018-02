Fiorentina: Sportiello non convince più, Hagi sr polemico con Pantaleo Corvino

Azione di gioco tra Juventus e Fiorentina - Source photo: Twitter ACF Fiorentina

In casa Fiorentina non vi sono né rose né fiori, differentemente da quelli visti in questa settimana al Festival di Sanremo. Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, infatti, l'ambiente toscano deve ancora una volta fare i conti con una rosa poco pungente nei momenti topici, piena di giocatori di talento ma manchevoli di quel plus per alzare la propria asticella tecnica. Tra i calciatori meno brillanti, nel match di venerdì, sicuramente si annovera Marco Sportiello, reo di aver piazzato male la barriera e di essersi posizionato troppo centralmente in occasione del goal su punizione di Federico Bernardeschi.

Secondo quanto sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il portiere ex Atalanta non sembra più convincere la società toscana, che in caso di riscatto dovrebbe sborsare 5.5 milioni agli orobici. Oltre alla rete subita dal core ingrato Bernardeschi, Sportiello avrebbe pesanti colpe sulla rete di Pulgar nel successo contro il Bologna e, nella debacle casalinga subita dall'Hellas Verona, almeno due reti sarebbero sulla coscienza di Sportiello. Non un buon momento, per l'estremo difensore gigliato, che a partire dalle prossime partite dovrà tornare sui livelli ammirati ad inizio stagione.

Tra tante notizie negative, i tifosi toscani possono però sorridere grazie all'ormai prossimo rinnovo di Davide Astori, diventato una vera e propria bandiera della Fiorentina. Mancherebbe pochissimo per l'ufficializzazione del prolungamento, con l'ex Roma pronto a diventare ormai una bandiera del club gigliato. Per un calciatore che prolunga, un altro che polemicamente se ne va. E' il giovane Hagi jr, attaccante dal cognome pesante sempre in ombra durante la parentesi toscana. A rimarcare la situazione, proprio il padre, a cui non è andata giù tutta la vicenda: "Terminato il mercato il discorso è chiuso, adesso pensa soltanto alla squadra. Vuole esprimere il suo potenziale per il Sassuolo e per se stesso. Oggi non è accaduto qualcosa, ma deve sempre guardare lontano per la sua carriera".