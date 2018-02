Fiorentina: Laurini non recupera, spazio a Milenkovic. Chance importante per Thereau?

fiorentina

La Fiorentina dovrà fare a meno di Vincent Laurini anche per la prossima sfida in casa dell'Atalanta, match delicatissimo che metterà i ragazzi di Pioli di fronte ad una rosa lanciatissima e galvanizzata dalla bella prova contro il Borussia Dortmund in Europa League. Nonostante le qualche timido segnale di miglioramento, nella giornata di oggi l'ex tecnico di Lazio ed Inter ha dovuto abbandonare l'idea di un ritorno in campo di Laurini, caldeggiando dunque l'ipotesi di Milenkovic sull'out destro. La positiva prova del centrale contro la Juventus starebbe convincendo Pioli a schierarlo di nuovo, potendo così gestire il posizionamento difensivo a seconda delle necessità: classica linea a quattro in fase offensiva, slittamento a tre quando c'è da coprirsi.

Dato per certo il 4-3-3, sono davvero pochi i dubbi di Stefano Pioli in vista della delicata trasferta in terra bergamasca: davanti all'ex di gara Sportiello, la retroguardia dovrebbe essere composta appunto da Milenkovic e da Pezzella, Astori e Biraghi. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate a Milan Badelj, affiancato da Jordan Veretout e Marco Benassi. In attacco ancora fiducia a Giovanni Simeone, mentre dovrebbero essere Federico Chiesa e Gil Dias gli esterni offensivi. Il calciatore ex Monaco si gioca però un posto con Cyril Thereau, che sembra essere di nuovo pronto per caricarsi la viola sulle spalle.

Davvero positivo nelle prime fasi stagionali, l'attaccante ex Udinese ha perso la maglia da titolare a causa del brutto infortunio alla costola e della negativa performances contro l'Hellas Verona, costringendo Pioli a relegarlo in panchina. Ora, lentamente, Thereau sembra essere tornato quello di Udine e di inizio stagione, motivo che spingerebbe il proprio tecnico a riportarlo nell'undici titolare. Molto duttile tatticamente, Thereau potrebbe accostare Simeone in zona offensiva, accentrando su di sé il fulcro del gioco e liberando il Cholito di qualche avversario, lasciandogli spazio per concludere in porta.

DI SEGUITO LA POSSIBILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA:

Sportiello; Milenkovic, German Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Gil Dias, Simeone, Chiesa.