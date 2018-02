Serie A: Fiorentina vs Chievo, c'è da dare un senso al campionato

Dopo il frustrante pareggio di Bergamo, la Fiorentina torna a casa per ospitare il Chievo, che invece proprio nello scorso turno di campionato è ritornato ad assaporare il sapore dolce della vittoria, battendo in casa 2 a 1 il Cagliari. La partita vede una schiera di ex giocatori viola tornare a Firenze (Gamberini, Dainelli, Tomovic e Gobbi), e sarà l' incontro tra la squadra più giovane della Serie A (la Fiorentina) contro la seconda più anziana dell'intero torneo. Alla Viola, la compagine clivense porta fortuna, i precedenti tra le due squadre parlano chiaro: 8 vittorie dei fiorentini, un pareggio ed una vittoria dei gialloblù. L'ultimo precedente, però, ovvero la gara del girone d'andata, ha sorriso al Chievo, vittorioso al 'Bentegodi' per 2-1, i gol di Simeone e la doppietta di Castro.

La Fiorentina non sta attraversando un buon momento. Nelle ultime 5 giornate ha raccolto appena 4 punti, presiede l'undicesima posizione in classifica e l'unica cosa salvabile al momento è la differenza reti, ancora positiva. Stefano Pioli ha alcune scelte da fare, poichè Milenkovic e Badelj sono squalificati. Laurini non sta benissimo, ma comunque dovrebbe spuntarla sul suo pari ruolo Bruno Gaspar. L'uomo che invece sotituirà il regista croato sarà con ogni probabilità Dabo, per la sua prima esibizione in campionato dal 1'. Saponara ed Eysseric continuano a restare ai margini, il tridente vedrà impiegati il Cholito Simeone al centro - alla ricerca del gol smarrito, non segna da quasi due mesi - ed ai suoi lati Gil Dias e Chiesa, con quest'ultimo che agirà più vicino all'argentino, con l'obiettivo di aprirgli più varchi possibili per andare a rete. Avrà il possesso palla dalla sua la Fiorentina, il Chievo attenderà nella propria metà campo, dunque avere giocatori di qualità come Gil Dias e lo stesso Chiesa sarà di notevole importanza per Pioli.

Stagione in trincea per il Chievo, quindicesimo in classifica a +8 dalla zona rossa. In un certo senso, potrebbero giungere al Franchi sotto pressione, poichè capaci nelle ultime 5 partite di mettere in cascina soli 3 punti, un successo e 4 sconfitte. Tuttavia, essendo squadra piena zeppa di veterani, ha dalla sua l'astuzia di poter fare risultato anche su un campo difficile come il 'Franchi', quindi il risultato è incertissimo, 50 e 50 le possibilità di successo delle due squadre. Mister Maran in campo proporrà Pucciarelli al fianco di Inglese, Birsa invece non è stato convocato, quindi sulla trequarti spazio a Castro. K.o Giaccherini, vittima di un guaio muscolare, nel ruolo di mezzala ecco Bastien, il quale completerà il reparto con Radovanovic ed Hetemaj. Ballottaggio Gobbi-Jaroszynski sull'out mancino, con il primo però favorito.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Sportiello, Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi, Veretout, Dabo, Benassi, Chiesa, Simeone, Gil Dias. All. Pioli

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi, Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Castro, Pucciarelli, Inglese. All. Maran