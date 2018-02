Fiorentina, Murelli (vice Pioli) a fine partita: "Oggi volevamo vincere a tutti i costi"

La Fiorentina ha vinto per 1-0 contro il Chievo Verona. Con il minimo sforzo, grazie ad un gol di Biraghi, i viola hanno strappato via i tre punti. Murelli ha parlato nel fine gara al posto dell'influenzato Pioli: "Siamo soddisfatti per questa vittoria, le condizioni atmosferiche ci hanno condizionato molto. Ci siamo adattati alle situazioni ma siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a compattarci e difendere il risultato. Il vento? Ero preoccupato dopo il primo tempo, con il vento a favore potevamo impensierirli e loro altrettanto. Abbiamo avuto opportunità di raddoppiare ma siamo stati bravi a tenere il risultato nel finale. Gli infortunati? Se per Chiesa non dovrebbero esserci problemi, per Falcinelli si tratta di un trauma contusivo e distorsivo alla caviglia".

Anche il man of the match, Biraghi, è intervenuto a fine partita ai microfoni di Sky: "Domenica importante per me e per la squadra. Alla fine e’ difficile che nel corso di una gara mi trovi in area di rigore aavversaria, quindi e’ piu’ facile che riesca ad esser pericoloso dalla distanza. Nelel ultime giornate non avevamo ottenuto mai la vittoria e oggi ci tenevamo particolarmante ai tre punti, soprattutto per i nostri tifosi che non smettono mai di seguirci e ci fanno sentire sempre la loro presenza. La convocazione in Nazionale? Fa sicuramente molto piacere ma adesso sta a me dimostrare sul campo e ripagare la fiducia data".