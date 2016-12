Genoa - Fiorentina, le formazioni ufficiali del recupero di A | Foto: calciomercato.com

Ivan Juric e Paulo Sousa hanno fatto le loro scelte, Genoa e Fiorentina sono pronte a ripartire dal 27' del primo tempo nel recupero della 3^ giornata di Serie A TIM. Sotto il nubifragio di Genova, le due compagini si affrontarono per quasi un terzo del match, salvo poi essere stoppate dal fischio di Banti che decretava l'inagibilità del campo e il rinvio della sfida. Ora, a distanza di tre mesi, si torna in campo per concludere e assegnare punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (3-4-1-2): Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cofie, Veloso, Laxalt; Rigoni; Simeone, Ninkovic. All. Ivan Juric

FIORENTINA (3-5-2): Tatarusanu; Salcedo, Gonzalo Rodriguez, Astori; Milic, Badelj, Sanchez, Vecino, Olivera; Zarate, Bernardeschi. All. Paulo Sousa.