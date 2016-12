Google Plus

Serie A - Le formazioni ufficiali di Genoa - Palermo

Riflettori accesi a Marassi, allo stadio Luigi Ferraris, per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria nel recupero di giovedì contro la Fiorentina, il Genoa di Ivan Juric torna in campo per affrontare il Palermo di Eugenio Corini, a caccia del primo risultato positivo sulla panchina dei rosanero. Quando manca poco meno di un'ora al fischio di inizio del match, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle assieme.

Schieramenti a specchio in campo, con Juric che conferma di fatto l'undici visto nell'infrasettimanale contro i viola. C'è Ninkovic con Simeone di punta, mentre Ocampos si accomoda in panchina. Assente ancora Rincon, mentre sulle fasce ci sono Lazovic da una parte e Laxalt dall'altra.

Genoa (3-4-2-1): 1 Perin; 5 Izzo, 8 Burdisso (cap.), 24 Munoz; 22 Lazovic, 4 Cofie, 44 Veloso, 93 Laxalt; 30 Rigoni, 99 Ninkovic; 9 Simeone.

Risponde Corini con Andelkovic nei tre di difesa. Aleesami e Rispoli i terzini di fascia, con Gazzi e Jajalo centrocampisti centrali. Bruno Henrique scala sulla trequarti al posto di Diamanti, grande escluso, con Quaison alle spalle di Nestorovski.

Palermo (3-4-2-1): 1 Posavec; 15 Cionek, 6 Goldaniga, 4 Andelkovic (cap.); 3 Rispoli, 28 Jajalo, 14 Gazzi, 19 Aleesami; 21 Quaison, 25 B. Henrique; 30 Nestorovski.