Genoa, problemi in mediana per Juric

Periodo ricco di insidie per il Genoa di Juric. Il capitombolo interno con il Palermo - 3-4 il finale - pone la squadra sotto la lente d'ingrandimento. Ad acuire lo stato di crisi l'avvento della malasorte, con il tecnico costretto a ridisegnare l'undici iniziale per l'impegno di giovedì. Miguel Veloso è ai box, stop di 40 giorni per il centrocampista.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica che nella giornata odierna il centrocampista Miguel Veloso è stato sottoposto ad accertamenti medici presso l’Istituto Il Baluardo al Porto Antico. Gli esiti della risonanza magnetica hanno evidenziato una lesione di 2° grado al bicipite femorale della coscia sinistra, questa la nota sul sito ufficiale del club.

All'assenza del portoghese, si aggiunge quella di Rincon, mastino di mezzo a un passo dall'approdo nella capitale. Juric perde quindi in un colpo la sua cerniera di qualità. Certa la conferma di Cofie - titolare a Marassi contro i rosanero di Corini - al suo fianco Edenilson.

Source: Giuseppe Bellini

Continua il percorso di recupero di Pavoletti - pronto tra qualche giorno ad accasarsi al Napoli - con il Cholito a guidare ancora il reparto d'attacco. Il giovane Simeone è al momento una delle poche certezze della compagine rossublu. Alle sue spalle, come di consueto, due interpreti, un albero di natale che ha alla sua base Ocampos e Ninkovic. Quest'ultimo deve respingere il ritorno di Ntcham.

Gli esterni di centrocampo sono Lazovic e Laxalt, mentre Burdisso dirige la linea di difesa. Ai lati dell'argentino, Izzo e Munoz, con Orban prima alternativa.

Questa la probabile formazione da opporre al Torino nell'incontro in programma all'Olimpico Grande Torino domani sera. Match di difficile lettura, perché, dopo la debacle del San Paolo, con cinque gol al passivo, Mihajlovic chiede ai suoi una pronta reazione, proprio contro il Grifone, ferito e senza le sue sicurezze.

La conferenza di Juric è in programma quest'oggi alle 13.30.

Probabile formazione - 3-4-2-1: Perin; Burdisso, Izzo, Munoz; Lazovic, Cofie, Edenilson, Laxalt; Ocampos, Ninkovic, Simeone