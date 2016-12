Serie A: colpo Morosini per il Genoa

Leonardo Morosini ! www.sassuolocalcionews.it

Il Genoa batte il primo colpo del suo calciomercato, assicurandosi le prestazioni del centrocampista Leonardo Morosini, gioiello del Brescia messosi in luce nella scorsa stagione di Lega B. Secondo le prime indiscrezioni, i rossoblu sborserebbero una somma pari a tre milioni di euro, cifra che comprenderebbe eventuali bonus da decidere con le Rondinelle. Per quanto riguarda l'ingaggio, invece, Morosini percepirebbe cira 300mila euro per cinque anni, un contratto importante per il calciatore e non troppo oneroso per le casse genoane.

Nato come trequartista, Morosini potrebbe giocare anche da mezzala, inserendosi perfettamente nello scacchiere di Juric, andando a far rifiatare Luca Rigoni in un ruolo vitale quanto delicato, una sorta di cerniera cioè tra centrocampo ed attacco. Un colpo, dunque, in pieno stile Preziosi, da sempre attento ad assicurarsi i più brillanti prospetti del panorama calcistico italiano.

Un giocatore ordinato tatticamente, elegante e sempre pronto a dare il proprio contributo, che non disdegna sortite in zona offensiva. Se fatto crescere, potrebbe diventare uno dei cardini della nazionale italiana, già vestita da Morosini nell'under 21.