Serie A: il Genoa sonda tre attaccanti

Djordjevic esulta ! www.calciogazzetta.com

Si muove, in ottica mercato, il Genoa, deciso a sostituire celermente Leonardo Pavoletti, promesso sposo al Napoli. Il club di Preziosi, da sempre intenzionato ad acquistare giocatori di spessore a basso prezzo, vorrebbe opzionare un atleta esperto, possibilmente navigato in Serie A, da affiancare al Cholito Simeone, esploso proprio nel girone di andata di questa stagione. Primo nome sulla lista, Mauricio Pinilla, che nel 2014-15 vestì la maglia rossoblu collezionando 12 presenze condite da sole tre reti. Un'esperienza poco esuberante ma che non andrebbe ad intaccare l'opinione di Preziosi verso un giocatore forte e di talento.

Data la difficoltà della trattativa, il cileno avrebbe firmato con il Veracruz, il patron del Genoa avrebbe messo gli occhi su Seferovic, svizzero ex Fiorentina attualmente all'Eintracht Francoforte. La non brillante esperienza del bomber in maglia viola frenerebbe gli entusiasmi, anche se l'importante serie di prestazioni in Germania sarebbe un importante biglietto da visita, che potrebbe convincere Preziosi a scommettere su di lui. Il giocatore, inoltre, sarebbe ben felice di tornare in Italia, nonostante la tranquillità trovata in Bundes.

Ultima scelta, la più probabile, è rappresentata da Filip Djordjevic, serbo ormai ai margini del progetto Lazio. Acclamato come uno degli attaccanti più micidiali della nostra serie A, infatti, l'ex Stella Rossa ha lentamente deluso le aspettative, diventando la terza scelta della società biancoceleste già nella scorsa stagione. Al Genoa, dunque, Djordjevic troverebbe terreno fertile per rinascere calcisticamente, facendo leva sulle proprie doti tecniche e su un atteggiamento offensivo dei rossublu che si sposerebbe perfettamente con le sue caratteristiche.

Sempre in ottica mercato, più vicino Hernanes. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Genoa e Juventus si sarebbero accordate per un prestito con diritto di riscatto, operazione però separata da quella imbastita per Rincon. C'è da vedere, ora, igradimento del Profeta, che già in estate aveva comunque accettato di trasferirsi alla corte di Juric. Aggiornamenti nei prossimi giorni.