Calciomercato: il Genoa opziona Beghetto e sonda Carmona. Si allontana Hernanes

Lasciati andare Pavoletti e Rincon, uno al Napoli e l'altro alla Juventus, non si ferma il mercato del Genoa, deciso a puntellare la rosa dopo le due importantissime cessioni. Dopo essersi assicurato Morosini, il Grifone pesca ancora in Lega B, ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo di Andrea Beghetto, giovanissimo centrocampista messosi in luce con la Spal nella prima parte di stagione. Esterno sinistro naturale, il classe '94 ha a volte anche ricoperto il ruolo di centrale, che comunque non esalta le caratteristiche del ragazzo. Un acquisto di prospettiva, dunque, per il Genoa, che lo preleva per la cifra di 1.5 milioni più il prestito di Brivio alla Spal, dove molto probabilmente il ragazzo resterà fino a fine stagione.

Sempre restando nella zona mediana del campo, nelle ultime ore si sta facendo largo la pista che porterebbe alla corte di Juric Carlos Carmona, calciatore che sta trovando poco spazio all'Atalanta e che vorrebbe dunque riprendere a calcare i campi di gioco. Esperto della nostra serie A, il cileno si inserirebbe perfettamente negli schemi di Juric, apportando esperienza e talento al centrocampo genoano. Sondati, inoltre, il giovane Dezi del Perugia e Bisoli, attualmente in forza al Brescia ed in crescendo durante le sue ultime uscite stagionali.

Più lontano, invece, Hernanes, che dovrebbe rimanere alla Juventus se la Signora non riuscisse a prelevare un altro centrocampista, a causa della celere trattativa che porterà Witsel in Cina.