Genoa, doppie sedute di allenamento oggi e domani per avvicinarsi alla Roma

Il Genoa in campo, genoacfc.it

Come al solito il mercato impazza in casa Genoa, con il presidente Preziosi molto attivo in uscita fino a questo momento, anche se non è difficile immaginare qualche arrivo in casa rossoblu dopo quelli di Beghetto e Morosini. Juric ha radunato la squadra, iniziando subito a far lavorare i suoi ragazzi a ritmi elevati. La ripresa non sarà morbida perchè l'avversario sarà la Roma di Luciano Spalletti.

Alla prima seduta di allenamento del 2017, ieri nel centro sportivo genoano, hanno assistito anche 500 tifosi che hanno approfittato delle porte aperte e della giornata di vacanza per stare vicini alla squadra. Subito esercitazioni atletiche, tattiche e una partitella a tema finale per concludere la prima sgambata del nuovo anno. Da oggi, però, si inizia a fare sul serio visto che il programma prevede una doppia seduta di allenamento. Stesso impegno anche per domani perchè il Genoa deve continuare ad avere la corsa e l'intensità che lo hanno portato ad ottenere risultati anche prestigiosi nella prima parte della stagione. Soprattutto in casa, a Marassi, proprio dove la Roma è attesa Domenica pomeriggio alle 15.

Da segnalare, nella giornata di ieri, la presenza in gruppo dei due nuovi arrivati Morosini e Beghetto. Il giovane centrocampista, preso dal Brescia, si è fatto subito notare dal pubblico presente sulle tribunette con alcune giocate interessanti. Prima seduta anche per il giovane esterno d'attacco arrivato dal Treviso, una risorsa in più per Juric che ai suoi laterali d'attacco chiede sempre un grande lavoro nelle due fasi di gioco. Non solo nuove presenze perchè nella giornata di ieri sono stati diversi i giocatori che non sono scesi in campo a causa di problemi fisici: Perin deve risolvere un attacco influenzale, mentre Miguel Veloso ha proseguito nel suo programma di recupero. Assente anche Gakpè, già partito per rispondere alla convocazione del suo Togo per la Coppa d'Africa al via il prossimo 14 Gennaio.