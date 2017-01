Serie A: il Genoa (ri)prende Pinilla

Pinilla con la maglia del Genoa |Source: www.tuttomercatoweb.com

Mauricio Pinilla torna a Genoa. Contrariamente a quanto previsto nelle scorse giornate, infatti, l'attaccante cileno già promesso al Veracruz ha cambiato radicalmente idea, scegliendo la permanenza in Serie A, campionato che di fatto lo ha consacrato nel calcio che conta. Un ingaggio dunque low-cost, da parte di Preziosi, che si assicura a poco prezzo un attaccante rodato e perfetto per far rifiatare il Cholito Simeone. Un sostituto ideale che si inserisce nel vuoto lasciato da Pavoletti, approdato alla corte partenopea di Maurizio Sarri.

Sempre nella zona offensiva del campo, sembra vicinissimo l'ex Milan Adel Taraabt, vecchia conoscenza del calcio italiano grazie appunto alla sua poco entusiasmante esperienza rossonera. Il marocchino, ancora ventisettenne, è finito addirittura nella seconda squadra del Benfica e sicuramente vorrà tornare a calcare un campo importante come quello di Marassi. Tra tanti importanti acquisti, patron Preziosi non dimentica di cedere, cercando di piazzare in altri lidi giocatori ormai da considerare come separati in casa. Su tutti, prossimo all'addio Cissokho, su cui ha messo gli occhi il sorprendente Lipsia. Pronto ugualmente alla partenza, Ntcham, destinato al Bournemouth.

In ottica futuro, i Grifoni avrebbero messo gli occhi anche su Mattia Montini, talentuoso prospetto del Monopoli entrato in ottica Parma e Sassuolo. Il Genoa prova ad inserirsi, anche se i neroverdi restano in vantaggio. Su Miguel Borja, attaccante sudamericano dell'Atletico Nacional, si registra un interessamento del Siviglia, che proverà a strappare il talento. Preziosi, comunque non molla.