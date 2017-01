Genoa, Juric in conferenza: "Emergenza assoluta in mezzo al campo" - twttier.com

Un match casalingo attende il Genoa domani pomeriggio, infatti al Ferraris arriva la Roma di Luciano Spalletti. Come di consueto, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Andiamo a sentire le sue parole.

Il mercato di riparazione ha privato i rossoblu di due grandi giocatori (Rincon e Pavoletti ndr): "Abbiamo perso due grandi giocatori, ma sono contento per loro che sono andati in due grandi squadre. I nuovi arrivi? Sono abbastanza indietro, sia Pinilla che Morosini, Beghetto è arrivato più per essere costruito nel tempo. Nelle ultime partite credo si sia raccolto meno di quanto fatto, la squadra la trovo bene, speriamo di fare una buona partita e di fare meglio sui calci piazzati. Pinilla? L'ho trovato bene, si é allenato anche da solo, ma ha bisogno di trovare l'intensità giusta attraverso il lavoro con la squadra. Taarabt? Non è ancora ufficiale, è un giocatore di talento che anche lui non gioca da un anno e mezzo, avrà bisogno di tempo".

Due parole sulla Roma: "La Roma la vedo bene, rispetto al passato li vedo più attenti, tosti. Hanno giocatori ottimi, penso anche a Dzeko del quale ha merito Spalletti. Se fa paura? È normale, è una grande squadra".

Juric in mezzo al campo ha gli uomini contati: "In mezzo abbiamo emergenza assoluta, Rigoni da iniziò stagione sta facendo un altro lavoro in un altro ruolo, dovrà essere bravo a interpretare un nuovo compito. Simeone? Noi l'abbiamo preso per costruirlo, è cresciuto già molto e abbiamo molta fiducia in lui. La formazione? Domani è quasi obbligata, non ho dubbi anche se saremo costretti ad essere molto più offensivi. Ci sarà ancora da lavorare, i nuovi avranno bisogno di inserirsi gradualmente. Veloso? Sicuramente non rientrerà questo mese, se tornerà a metà febbraio sarò già contento".

Chiusura ancora sul mercato: "Se mi preoccupa? Certo, perché quando vanno via dei giocatori pronti e arrivano ragazzi reduci da inattività qualche squilibrio lo hai, spero vada tutto bene".

[fonte: pianetagenoa]