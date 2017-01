Serie A - Izzo tradisce il Grifone: Roma batte Genoa 1-0

La Roma espugna il Marassi di Genova e batte gli uomini di Juric grazie ad un autogol di Izzo nel primo tempo. Una vittoria comunque meritata per gli uomini di Spalletti che sfiorano il raddoppio con Dzeko per due volte, mentre dalle parti del Grifone c'è preoccupazione per le condizioni di Perin, uscito dopo otto minuti per il problema al solito ginocchio.

Il Genoa di Ivan Juric riprende il suo campionato senza Pavoletti e dunque spazio al 4-3-2-1 con Ocampos e Ninkovic dietro l'unica punta Simeone. Cambia modulo anche Spalletti che si affida al 3-4-2-1 con Nainggolan e Perotti dietro l'unica punta Dzeko.

Inizio palpitante per entrambe le squadre, con il Genoa che ci prova subito dopo 48'' con un tiro a giro di Laxalt che costringe Szczesny a mettere la sfera in angolo. La Roma non sta a guardare e al 3' sfiora il vantaggio con Strootman, che avanza palla al piede. Cross sul secondo palo, dove Dzeko colpisce di destro ma un riflesso di Perin dice di no. L'estremo difensore si fa male al ginocchio operato ed è costretto a lasciare il campo dopo otto minuti, con Lamanna al suo posto. Il Genoa accusa il contraccolpo e la Roma prova subito ad approfittarne, al 15' Strootman recupera palla a centrocampo e va dalla boa Dzeko. Quest'ultimo fa correre Nainggolan, che scarica un destro potente che esce di poco alla sinistra di Lamanna.

Dopo un inizio vibrante, nella fase centrale i ritmi diventano più bassi con le uniche sortite degne di note da parte di Dzeko ed Ocampos, ma in entrambe le occasioni i portieri se la cavano con facilità. Ci vuole una svolta per svegliare il match e questa arriva al 36' quando Izzo allontana prima di testa, poi Bruno Peres calcia di prima intenzione e colpisce proprio Izzo, la palla sbatte sul suo sinistro e finisce in rete, 0-1. La reazione del Genoa non arriva e la prima frazione si chiude con il vantaggio giallorosso.

Nella ripresa ci si aspetta un Genoa arrembante ma è la Roma a sfiorare il gol, al 58' Nainggolan va via sulla destra e fa partire il traversone. In spaccata al centro dell'area Dzeko colpisce di punta e spedisce sul palo. Al 63' ancora Roma pericolosa: Perotti scappa sulla corsia sinistra, poi serve Dzeko al centro. Resiste bene alla carica di Burdisso, scarica il destro ma trova una deviazione: palla di poco a lato. Juric prova a cambiare la sua squadra inserendo Edenilson per Ninkovic ma il copione non cambia, con il Genoa mai pericoloso e i ritmi che si abbassano notevolmente. Nella parte centrale del match girandola di cambi ma l'occasione più grande, per il Grifone, arriva al 91' con un bel controllo in area di Ocampos, che riceve spalle alla porta ma riesce a calciare in girata. Il portiere della Roma vola fino all'incrocio e respinge.

E' la parata che permette alla Roma di battere il Genoa a Marassi e portarsi a 41 punti, uno in meno della Juve e tre in più del Napoli. Juric, dal canto suo, dovrà correggere l'atteggiamento dei suoi nelle prossime uscite.