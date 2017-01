Genoa, il mercato di gennaio è molto movimentato

Vito Mannone in maglia Sunderland, www.mirror.co.uk

Il 2017 è iniziato malissimo. Non solo per la sconfitta sul campo contro la Roma al Ferraris – decisiva l’autorete di Izzo nello 0-1 finale – ma soprattutto per il terribile infortunio occorso a Mattia Perin. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. Ecco perché il Genoa ed il suo presidente Enrico Preziosi devono tornare immediatamente sul mercato alla ricerca di un sostituto. Lamanna dà garanzie, ma numericamente è necessario intervenire.

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono il Grifone in aperti contatti con Vito Mannone, portiere del Sunderland. L’estremo difensore nativo di Desio è nato calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta, ma dal 2005 si è trasferito in pianta stabile in Inghilterra, acquistato dall’Arsenal. Con i Gunners ha giocato poco e dopo un paio di stagioni in prestito all’Hull City nel 2013 è passato al Sunderland con cui ha disputato finora 72 partite tra Premier League e Coppe Nazionali. La pista sembra comunque molto complicata perché il portiere titolare dei Black Cats, Jordan Pickford, ha riportato recentemente un infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare almeno un paio di mesi. In più nell’ultimo turno di Premier, Mannone si è reso protagonista di una serie incredibile di parate contro il Liverpool, ben 13, che rappresentano un record in questa stagione di calcio inglese. In alternativa al portiere del Sunderland, è spuntato il nome di Marco Storari. L’ex Juventus è in uscita da Cagliari ma i rossoblu sono già d’accordo con il Milan per il ritorno del classe ‘77 a Milano in cambio di Gabriel.

Loick Landre con il Lens, www.lensois.com

Nelle altre zone di campo, dopo gli arrivi dei centrocampisti Morosini e Beghetto e degli attaccanti Taarabt e Pinilla, è fatta per il difensore 24enne Loick Landre. Il francese scuola PSG ha il contratto in scadenza in estate con il Lens ed è già d’accordo da tempo con il Genoa, ma il sua arrivo sarà anticipato in questa finestra invernale. Nella zona mediana è molto vicino anche Sekou Sanogo, ivoriano classe ‘89 dello Young Boys. Per lui contratto triennale da 400mila euro di ingaggio, resta da convincere il club svizzero che chiede circa 2 milioni per liberarlo. Pare ormai sfumata l’ipotesi Hernanes dalla Juventus.

Sul fronte cessioni, dopo Pavoletti e Rincòn passati rispettivamente a Napoli e Juventus, non dovrebbe partire più nessuno in questa sessione, mentre per giugno pare certa la partenza di Laxalt e Lazovic.