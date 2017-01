Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: Sau in panchina. Cataldi dal 1'

Photo by " Cagliari Calcio"

Consueto "antipasto" della 20esima giornata di Serie A. Alle 12:30 scenderanno in campo Cagliari e Genoa, due squadre a caccia di punti per centrare al più presto possibile la salvezza.

Per i padroni di casa out lo squalificato Bruno Alves, e con lui gli infortunati Ionita e Melchiorri. Solita emergenza a centrocampo per Juric, privo di Miguel Veloso. Indisponibili per infortunio Perin e Biraschi, mentre Gakpé è impegnato in Coppa d'Africa con il suo Togo. I ragazzi di Rastelli vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, mentre il Genoa è tenuto a fare risultato visto che la vittoria manca dal 15 dicembre, data nella quale venne recuperato il match contro la Fiorentina. Di seguito ecco gli schieramenti ufficiali:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Capuano, Ceppitelli, Murru; Barella, Di Gennaro, Dessena; Joao Pedro, Borriello, Farias.

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Munoz, Burdisso, Izzo; Edenilson, Cofie, Cataldi, Laxalt; Ocampos, Rigoni; Simeone.