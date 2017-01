Genoa: fatta per Landre. Colpo Montoya per giugno

Photo by "calcioweb.eu"

Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per "restituire" a Ivan Juric la qualità che ha perso durante questa sessione di mercato. Privata di Rincon e Pavoletti, la compagine rossoblu si è prontamente fiondata sul mercato con lo scopo di offrire al tecnico croato rinforzi efficienti per il suo scacchiere, soprattutto per quanto riguarda la mediana. I giovani Morosini e Beghetto sono stati acquistati per far loro assaporare la Serie A in vista della prossima stagione. Ovviamente non sono arrivati solamente per guardare i loro compagni all'opera, ma avranno sicuramente l'occasione di collezionare qualche minuto. Giovani e promettenti, ma occorre qualcosa di più. E' arrivato Cataldi dalla Lazio e con il ritorno di Miguel Veloso potranno formare una coppia molto interessante. L'obiettivo, adesso, è quello di rimpolpare il centrocampo con acquisti di qualità e funzionali alle idee di calcio di Juric.

Per giugno il Genoa ha già raggiunto l'accordo con il Rosario Central per il centrocampista Walter Montoya, interessante regista argentino classe '93. L'affare si è concluso per circa 5 milioni di euro, e il ragazzo sbarcherà a Genova nella prossima estate. Occhi vigili anche su Hernanes, centrocampista in uscita dalla Juventus che sarebbe ben accolto da tecnico e tifosi. Si potrebbe intavolare una trattativa, ma l'ostacolo principale è l'ingaggio elevato del brasiliano. Sempre per la prossima stagione piace lo zimbabwense Marvelous Nakamba del Vitesse, classe '94 che si sta mettendo in mostra in Coppa d'Africa con il suo Zimbabwe.

Per la difesa, invece, si chiude per Loick Landre. Il difensore classe '92 arriva dal Lens a titolo definitivo e a costo zero, visto che il suo cartellino era in scadenza di contratto. Con ogni probabilità non resterà al Genoa, ma verrà girato in prestito gratuito al Pisa di Gattuso. Per la fascia piace il marocchino Lazaar, ex Palermo attualmente in forza al Newcastle. La trattativa, però, potrebbe decollare solamente nel caso in cui uno tra Lazovic e Laxalt dovesse essere ceduto.