Coppa Italia 2016/17: le formazioni ufficiali di Lazio - Genoa

E' tempo di ottavi in Coppa Italia e questa sera scenderanno in campo all'Olimpico di Roma Lazio- Genoa. Sicuramente è una delle sfide più affascinanti di questi ottavi: da una parte c'è la squadra di Simone Inzaghi che vuole confermare il buon momento di forma, dall'altra parte situazione contraria per gli uomini di Juric che arrivano al match di questa sera reduci da quattro sconfitte di fila in Serie A. Ma andiamo a vedere le formazioni ufficiali:

Lazio: Strakosha; Patric, Wallace, Hoedt, Lukaku; Parolo, Biglia, Lulic; Lombardi, Djordjevic, Felipe Anderson.

Genoa: Lamanna, Cofie, Burdisso, Ocampos, Orban, Lazovic, Munoz, Pandev, Rigoni, Pinilla, Laxalt