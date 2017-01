Serie A: brutte notizie in casa Genoa, si fermano Cataldi e Rigoni

Cataldi con la maglia del Genoa | Fonte: sport.sky.it

Doppia tegola in casa Genoa. Secondo quanto battuto dal dispaccio ANSA, infatti, dovranno restare fermi ai box sia Danilo Cataldi che Luca Rigoni, perno del 3-4-3 di "juriciana" memoria. Uscito malconcio nel primo tempo della sfida contro il Crotone, terminata con il finale di 2-2, il centrocampista ex Chievo e Palermo non si allenerà dunque per una decina di giorni, a causa di un edema a livello del bicipite femorale della coscia sinistra, come confermato dallo staff medico rossoblu.

Durante l'ultima seduta di allenamento, inoltre, problemi anche per Danilo Cataldi, abbracciato proprio durante questa sessione invernale di calciomercato. Per il centrocampista ex Lazio, si parla di una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, che terrà fermo la mezzala per almeno un mese.

Non una buona notizia, per Ivan Juric, già costretto a fare a meno di Veloso nella zona mediana del campo. Possibile immediato reintegro, dunque, per Gakpé, fresco di eliminazione in Coppa d'Africa con il suo Togo, che potrebbe ritagliarsi una chance nel ruolo di ala destra, posto solitamente occupato da Rigoni.