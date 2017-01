Genoa, Derby di mercato per Ibarbo: in caso di arrivo al Grifone, via libera per Ocampos al Milan

Victor Ibarbo con la maglia del Pana. E' oggetto del desiderio delle due genovesi. Fonte foto: calciomercato.com

L'ultima settimana di calciomercato, si sa, spesso è in grado di infiammare intere tifoserie con colpi ad effetto e duelli che dal campo, si spostano al tavolo delle trattative. Una di queste situazioni potrebbe riguardare Victor Ibarbo, scheggia colombiana che in Italia abbiamo ammirato con la maglia del Cagliari e della Roma.

L'attaccante esterno, dotato di uno scatto e di una progressione palla al piede devastante, attualmente milita in Grecia, per la precisione al Panathinaikos che fino a qualche mese fa era allenato da Andrea Stramaccioni. Ora però, il nome del calciatore Cafeteros, sembra tornato di moda in Italia. In realtà il Cagliari detiene ancora il cartellino di Ibarbo, mandato in prestito al Pana per rilanciarsi dopo qualche stagione al di sotto delle aspettative.

Nelle ultime ore, su Ibarbo si sta accendendo un vero e proprio Derby di mercato; un Derby che porta sotto la Lanterna genovese. La Sampdoria infatti, sta incontrando qualche difficoltà di troppo nel chiudere la trattativa legata a Robin Quaison, svedese del Palermo che sta predicando nel deserto del Barbera già da qualche mese. Per questo, i Doriani stanno valutando anche l'ipotesi Ibarbo nel caso in cui la trattativa con i rosanero dovesse arenarsi definitivamente.

Molto attiva sul calciatore ex Roma, c'è anche l'altra metà di Genova, ovvero quella rossoblu. Il Genoa del Presidente Preziosi, dopo aver sognato invano un ritorno a Marassi di Mbaye Niang, sta cercando un possibile sostituto di Lucas Ocampos, sempre più affascinato dall'opportunità di vestirsi di rossonero. Questo effetto domino infatti, potrebbe liberare proprio l'argentino ex Monaco, in attesa del via libera dal Grifone per accasarsi al Milan.

Da parte del Marsiglia, proprietario del cartellino di Ocampos, è già arrivato il via libera per il passaggio in prestito al Milan di Montella. Ora, sta solo al Genoa decidere: nel caso in cui si dovesse chiudere Ibarbo in rossoblu, Ocampos vestirebbe i colori del Diavolo. Nel caso opposto, non è da escludere che il Milan resti fermo a Deulofeu.

In tutto questo domino però, non va dimenticato il ruolo della Sampdoria. Il club blucerchiato resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi; dopo l'addio oramai scontato di Antonio Cassano, potrebbe concretizzarsi l'arrivo, a dir poco sorprendente, di Victor Ibarbo.