Google Plus

UFFICIALE - Genoa, torna Palladino

A volte ritornano. Raffaele Palladino è, di nuovo, un calciatore del Genoa. E' arrivata anche l'ufficialità, dopo che le due società rossoblù, il Grifone ed il Crotone, avevano trovato l'accordo per riportare all'ombra della Lanterna l'attaccante napoletano, che ritroverà sulla panchina dei liguri Ivan Juric. Per l'attaccante di Mugnano si tratta di un ritorno: sette i gol messi a segno nei tre anni di militanza dal 2008 al 2011, prima di trasferirsi al Parma prima ed al Crotone successivamente.

Dopo la promozione ottenuta con la maglia dei pitagorici, lo scorso anno, Palladino torna a lavorare con il tecnico croato. Presentatosi quest'oggi al centro sportivo di Pegli, l'attaccante si è sottoposto alle visite mediche di rito, prima di mettersi a disposizione dell'allenatore e fare conoscenza con il gruppo. Il napoletano torna in Liguria per ovviare alla partenza Ocampos, passato nelle scorse ore al Milan. Un altro esterno a disposizione, quindi, nella faretra di Ivan Juric.

Palladino arriva al centro sportivo di Pegli - Foto Genoa CFC

Questo il comunicato del club ligure.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Fc Crotone il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Raffaele Palladino, nato a Mugnano di Napoli il 17 aprile 1984. Per il giocatore si tratta di un ritorno nel club di calcio più antico in Italia, dove ha militato dal 2008 al 2011 collezionando complessivamente 66 presenze e 7 gol. Con il Grifone ha disputato la prima edizione di Europa League nella stagione sportiva 2009/10. Palladino ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento con i compagni agli ordini di mister Juric.