Genoa: Mandorlini ripensa al 3-5-2 per vincere contro l'Empoli

Esultanza del Genoa | Source: calcionews24.com

Accantonato il pari, raggiunto in extremis contro il Bologna, continua a ritmi serrati la preparazione del Genoa, con Mandorlini pronto a conquistare i primi tre punti sulla panchina del Grifone. Contro l'Empoli, però, i genoani potrebbero incontrare qualche difficoltà in più, essendo la sfida un vero e proprio incrocio per una salvezza possibile ma ancora non raggiunta sotto il profilo matematico.

Continuando ad insistere con il 3-5-2, Mandorlini dovrebbe proporre il terzetto difensivo composto da Izzo, Burdisso e Munoz davanti a Lamanna. Con il dubbio Cataldi, scalpita Ntcham dopo il gol contro i felsinei, in mediana possibile maglia da titolare per Hilijemark e Rigoni in qualità di mezz'ale. Confermato il Cholito Simeone, al suo fianco dovrebbe agire Pinilla, anche potrebbe scalzarlo Palladino. Sulle fasce, pronti a servire con i propri cross il tandem offensivo, Lazovic e Laxalt, con Edenilson in lotta per una maglia da titolare.

Mentre si pensa al campo, tiene ancora banco la questione-Izzo, con l'ex difensore dell'Avellino che potrebbe essere addirittura squalificato per tre anni a causa di alcune dichiarazioni di un pentito in merito al calcioscommesse. Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, il difensore ha ribadito la sua innocenza: "Le accuse sono tutte false. Tutti quelli che sono stati chiamati in ballo hanno smentito. La mia vita è solo calcio e sudore, quando morì mio padre finimmo in miseria. Ho salvato la mia famiglia con il lavoro. Starò sereno quando i giudici diranno che non ho fatto niente, così tornerò a essere semplicemente un ignorante onesto".

Genoa (3-5-2): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Pinilla, Simeone.