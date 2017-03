Genoa, Miguel Veloso: "Stare fuori è ancora più difficile in gare come il derby"

Miguel Veloso, primocanale.it

Miguel Veloso ha anche rinunciato a dei soldi in estate per tornare al Genoa di Preziosi, lì dove si era trovato molto bene a livello personale nella sua prima esperienza in rossoblu. Questa stagione, però, è stata piuttosto sfortunata per il portoghese che si è dovuto fermare in più di un'occasione per infortunio e proprio a causa di un problema che si trascina da qualche settimana non potrà esserci nel derby contro la Sampdoria in programma Sabato sera a Marassi.

Presente alla Junior Tim Cup, però, Miguel Veloso ha rassicurato tutti i tifosi del Genoa sulla carica e sulla voglia della squadra di prendersi la rivincita dopo la gara d'andata: "In questo periodo che sono fuori per infortunio soffro ancora di più, quella di sabato è una grandissima partita perché il derby è sempre il derby. Consigli ai compagni? Sono tutti carichi, son partite che non si possono descrivere. Sfida di sabato un passo importante per raggiungere la Sampdoria in classifica? Penso che il nostro pensiero debba essere partita per partita, gli anni scorsi siamo arrivati davanti, ora prepariamoci bene perché vogliamo fare una grande gara."

In casa Genoa da qualche settimana Mandorlini ha preso il posto di Juric in panchina e Miguel Veloso prova a spiegare le differenze fra i due allenatori: "Differenze? Finora non ho avuto la possibilità di allenarmi, l'ho visto solo da fuori. Sono cambiate le idee del mister, domenica abbiamo vinto fuori casa ed è stato importante per la fiducia. Il rientro in campo? Con sicurezza ancora non so quando potrò rientrare in gruppo, ho iniziato a correre e a fare esercizi, l'importante sarà essere sicuro al 100% di stare bene. La mia scelta di tornare al Genoa? E' stata una scelta di club e di famiglia, sono rimasto con la voglia di fare bene."