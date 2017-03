Genoa - Sampdoria in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Genoa-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata della Serie A 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Orsato.

Diretta Genoa-Sampdoria

La felicità di Muriel e Quagliarella dopo il gol del parziale 1-0 all'andata. | eurosport.com

QUI GENOA

Il cambio della guida tecnica è stato un bene per il Grifone, che è riuscito ad ottenere 4 punti nelle ultime 2 uscite: prima pareggiando contro il Bologna, poi vincendo contro l'Empoli nello scorso turno. La gara di oggi è dunque importantissima per ottenere altre motivazioni in caso di ottenimento di un trionfo.

Il grande protagonista nelle ultime dispute è stato Olivier Ntcham, diventato una vera e propria arma per Mandorlini, un asso da tirare fuori dalla manica a match in corso. Tuttavia sembra proprio che l'ex Manchester City abbia trovato la sua dimensione in questo ruolo e non dovrebbe giocare titolare nemmeno oggi.

Ntcham esulta dopo il suo gol all'Empoli. | gazzettaobjects.it

Come vi avevamo già raccontato nelle ultime dal campo in settimana, non ci sarà spazio per Ninkovic ed Orban nel match di oggi, così come per il lungodegente Perin. Assente pure Miguel Veloso, che ai microfoni dei media ha mostrato tutto il proprio disappunto perchè non potrà essere in campo.

Mandorlini dovrebbe puntare su un 3-5-2. Dalla sua conferenza stampa abbiamo capito che in attacco ci saranno Pinilla e Simeone; andando a ritroso, troviamo i fluidificanti Lazovic e Laxalt, in mezzo Rigoni ed Hiljemark mezzali con Cataldi mediano. Trio difensivo composto da Izzo, Burdisso e Munoz. In porta Lamanna.

Live Genoa-Sampdoria

L'11 di Mandorlini: 4-2-3-1 | VAVEL.com via footballuser.com

QUI SAMPDORIA

Anche i blucerchiati sono noni in classifica e lanciati dalla vittoria contro il Pescara di una settimana fa, seguita al pareggio sfortunato contro il Palermo. Molto bene quest'anno, gli uomini del Doria credono fortemente ad un traguardo incredibile ma possibile che si raggiungerebbe con 3 punti oggi.

Infatti verrebbe fuori una storica doppietta dopo il successo di un girone fa, uno stimolo in più per una partita che comunque non ha bisogno di cariche esterne perchè già sentitissima in città e non solo. Come tutti i derby servirà in ogni caso una grande prova sia di gruppo sia individuale per vincere.

I blucerchiati festeggiano Quagliarella dopo la sua marcatura contro il Pescara. | corrieredellosport.it

Già nell'avvicinamento al match abbiamo evidenziato la totale mancanza di indisponibili per questa squadra. Qui il ruolo di supersub, analogo a quello di Ntcham per l'altra fazione, dovrebbe essere assunto da Schick, l'atipica punta che ha stregato i tifosi da subito ma non si è ancora guadagnata il posto da titolare.

Giampaolo dovrebbe puntare su un 4-3-1-2 per questo duello. In porta c'è Viviano; lo difendono i terzini Sala e Pavlovic, con Skriniar e Silvestre in mezzo. Torreira mediano, supportato da Praet e Barreto. Il trequartista è Bruno Fernandes, in avanti i soliti Muriel e Quagliarella; l'ex Juve ha rilasciato delle dichiarazioni qualche giorno fa.

Diretta live Genoa-Sampdoria

La risposta di Giampaolo: 4-3-1-2. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E CURIOSITÀ

Un girone fa le reti di Muriel e Izzo (ma nella porta sbagliata) sentenziarono il Grifone; abbiamo già detto di come da quasi 60 anni i blucerchiati non vincano entrambe le stracittadine. Il solito eccentrico presidente Ferrero ha fatto capire come sarebbe felice di questo traguardo: per scoprire se verrà raggiunto, si comincia alle 20:45.