Genoa, il momento difficile prosegue col k.o. nel derby. Il commento di Mandorlini

Tempi duri, durissimi in casa Genoa. Quarta sconfitta nelle ultime sei gare, la prima con Andrea Mandorlini in panchina, ma anche la più pesante. Il derby è della Sampdoria, Muriel condanna il grifone ad un altro crollo e fa scattare la contestazione dei tifosi. Il tecnico dei rossoblù commenta così il momento, nel post-gara, a Sky: "Questa è la partita peggiore da perdere, per quanto è sentita. Venivamo da due risultati positivi, ma questa era la partita chiave, si possono capire i tifosi che contestano. La squadra voleva fare risultato. Dispiace, il calcio è fatto anche di questi momenti e bisogna ripartire".

Una partita persa per un episodio, per un gol subito su un errore in coabitazione tra Ntcham e Munoz. Non è però la distrazione il problema, secondo il tecnico, ma la non reazione: "Gli errori nelle partite ci stanno, abbiamo però pensato di più al gol preso e non abbiamo reagito, è lì che abbiamo perso equilibrio di squadra. Sappiamo che si può sempre recuperare". Poi, sulla prestazione globale, aggiunge: "Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, nella ripresa non siamo riusciti a far giocare sporco la Sampdoria, anche per delle ammonizioni".

Un po' isolati per il Genoa sono invece rimasti gli attaccanti, né Pinilla e Simeone si sono messi in mostra, se non rarissimamente nel primo tempo: "Gli attaccanti vanno aiutati e serviti, soprattutto con le palle laterali. Lazovic e Laxalt sono andati tante volte ma non hanno mai crossato. Dobbiamo fare meglio altre cose".

E invece, sulla questione tattica - il mantenimento del 3-5-2 invece della proposizione del 4-3-3 - Mandorlini spiega: "Stravolgere una squadra è difficile, la difesa a tre funziona da tempo. Ho voluto dare continuità senza stravolgere, in questo momento però vanno davanti a tutto le esigenze della squadra".