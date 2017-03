Genoa, Mandorlini in ansia per Izzo: sospetto stiramento, previsti nuovi esami in giornata

Armando Izzo, difensore centrale del Genoa di Mandorlini. Fonte foto: calciomercato.com

E' un momento di grande difficoltà quello che sta attraversando il Genoa di Enrico Preziosi e del nuovo tecnico Andrea Mandorlini. Nonostante la scelta ricaduta sull'ex tecnico dell'Hellas come successore di Juric, il Genoa visto nelle ultime gare non ha avuto quella reazione d'orgoglio che tutti si attendevano, finendo per restare intrappolato nei bassi fondi della classifica.

Il pareggio ottenuto in extremis con il Bologna, e i successivi tre punti sull'Empoli, sembravano poter rilanciare le ambizioni del Grifone, planato a bassa quota quando si è trattato di tirar fuori attributi e contenuti.

La sconfitta nel Derby con la Sampdoria ha riaperto la crisi, sancendo in modo definitivo la rottura tra squadra e società con il tifo della gradinata nord. La scena muta di San Siro, - novanta minuti all'interno della propria metà campo, senza mai calciare verso la porta di Donnarumma - hanno generato altri interrogativi intorno alla figura del nuovo tecnico, ora messo in crisi anche dalla situazione infortunati.

Mentre sembra essere pronto al rientro Miguel Veloso - di fatti fermo da dicembre se non si considera il fugace rientro di Napoli coinciso con la ricaduta - sono ancora da valutare le condizioni di Armando Izzo. Il possente centrale difensivo, tra i migliori elementi nella difficile stagione rossoblu, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di San Siro con il Milan.

Un problema muscolare accusato nel primo tempo, che Izzo si è portato dietro fino all'ora di gioco, quando le condizioni fisiche erano troppo precarie per proseguire.

Dall'esito dei primi esami, potrebbe trattarsi di uno stiramento muscolare. In tal caso, si dovrebbe stabilire l'entità precisa del danno per conoscere i tempi di recupero. E' probabile però, che Izzo non possa essere a disposizione per la ripresa del campionato, quando il Genoa ospiterà l'Atalanta al Ferraris.

Nel corso della giornata odierna, o al massimo per domani, sono previsti ulteriori accertamenti che stabiliranno con certezza l'entità dell'infortunio occorso al campano.