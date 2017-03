Genoa: ecco il primo responso sulle condizioni di Izzo

Armando Izzo con la maglia del Genoa

Sospiro di sollievo in casa Genoa. Dopo i primi accertamenti di rito, infatti, sono state escluse lesioni muscolari per Armando Izzo, infortunatosi ai flessori della coscia sinistra durante la sfida di campionato contro il Milan, persa per 1-0 dai rossoblu. Scongiurato, inoltre, il rischio stiramento, problema che avrebbe tenuto l'ex Avellino lontano dai campi di calcio per un numero importante di partite.

Può respirare, dunque, Mandorlini, che dovrà comunque pensare a diverse soluzioni tattiche per sopperire all'assenza del suo miglior centrale, al centro di un momento poco felice in seguito a voci riguardanti un suo presunto coinvolgimento in una manovra di calcioscommesse, durante la sua esperienza all'Avellino. Ecco, comunque, il comunicato ufficiale del club rossonero:

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica che gli accertamenti effettuati all’Istituto Il Baluardo dal difensore Armando Izzo non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare acuta ai flessori della coscia sinistra. Nell’ambito delle indagini diagnostiche è emersa una pregressa cicatrice a carico del muscolo semitendinoso responsabile della sintomatologia in atto. L’atleta svolgerà un lavoro differenziato nei prossimi giorni e successivamente sarà sottoposto a un nuovo controllo prima del ricongiungimento al gruppo".