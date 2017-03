Genoa, Diego Simeone sul Cholito: "Mio figlio sta vivendo una grande stagione"

Giovanni Simeone, calcionews24.com

Una delle scommesse vinte dal Genoa di Preziosi in questa stagione si chiama Giovanni "El Cholito" Simeone. Arrivato in rossoblu più con l'etichetta di essere il "figlio di" che non un reale prospetto, l'attaccante argentino ha invece messo insieme cifre interessanti fino a questo momento della propria stagione. Doppia cifra di reti in campionato e le voci di mercato su di lui che ormai vanno avanti da settimane. Anche legate ad una reunion con papà Diego.

Proprio l'allenatore dell'Atletico Madrid ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais in cui fra gli argomenti trattati c'è stato anche quello legato alle prestazioni del figlio con la maglia del Genoa: "Giovanni ha fatto un anno fantastico al Genoa e fare 11 gol in Italia al primo anno non è affatto facile. Pensare di vederlo in una mia squadra significherebbe dargli una responsabilità che non serve e non fa bene. Giovanni ha delle qualità di gioco che mi piacciono moltissimo e con la forza e il lavoro diventerà di certo un giocatore importante. Ma non con la mia squadra. Ci sono davvero tanti club che possono dargli grandi occasioni. Sarebbe un sacrificio troppo grande e giocare a pallone non deve essere un sacrificio: deve restare un gioco, ancorché vissuto da professionisti."

Niente Atletico Madrid con papà quindi, almeno a leggere queste parole, ma il mercato potrebbe davvero portare via El Cholito da Genova dopo appena una stagione. In Italia si è parlato del Milan, ma senza chiarezza societaria i rossoneri non possono muoversi. Anche all'estero però sembrano essersi accorti di lui e nelle ultime ore vanno registrati gli interessi di Villarreal ed Everton. Soprattutto gli inglesi, in caso di partenza di Lukaku, potrebbero presentarsi al Ferraris con una proposta difficile da rifiutare tanto per il Genoa quanto per Simeone. Prima, però, serve dare un tocco di vivacità al finale di stagione del Genoa che rischia di essere opaco e anonimo.