Clamoroso al Genoa, può tornare Juric

Il Genoa cade ancora, pesantemente, in campionato. Alla Dacia Arena i rossoblù crollano sotto i colpi dei friulani che vanno a bersaglio con Rodrigo De Paul, Duvan Zapata ed un'autorete del portiere Rubinho propiziata dallo stesso fantasista argentino che ha aperto le marcature; gol che acuiscono i problemi dei liguri, sprofondati fino al quint'ultimo posto in graduatoria. Sono ore caldissime in seno alla società genoaoa, in quanto subito dopo la disfatta di Udine è iniziata a circolare voce di un possibile ritorno sulla panchina dei rossoblù di Ivan Juric, ex tecnico genoano che fu esonerato proprio per lasciare il posto a Mandorlini.

L'avvento a campionato in corso dell'allenatore ex Hellas Verona non ha sortito gli effetti sperati, anzi il rendimento del Genoa è addirittura peggiorato e dunque i tifosi spingono per il nuovo avvicendamento in panchina.

Nelle prossime ore si svolgerà un summit in dirigenza, così come riportato da Tuttomercato.web e si conoscerà qualcosa in più in merito a questa spinosa, delicata situazione. In caso di esonero di Mandorlini, l'indiziato numero uno a subentrargli è proprio Juric, ma è in piedi anche un'alternativa, che corrisponde al nome di Cristian Stellini, attuale tecnico della Primavera.